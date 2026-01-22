TENDANCES

Matériel

Bouygues Telecom lance un nouveau décodeur TV qui utilise de l’IA

4 min.
22 Jan. 2026 • 15:49
0

Bouygues Telecom renouvelle son expérience TV avec le lancement du nouveau décodeur b.tv, un boîtier qui intègre pour la première fois chez un opérateur français une puce dédiée à l’intelligence artificielle locale. Cet appareil promet de convertir les flux vidéo standards en HDR tout en réduisant drastiquement le temps de zapping.

Bouygues Telecom Decodeur B.tv 2026

Une puce IA pour améliorer la qualité vidéo

La principal nouveauté du nouveau décodeur b.tv réside dans l’intégration d’une puce NPU (Neural Processor Unit). Ce composant permet d’exécuter des tâches d’intelligence artificielle directement sur le décodeur TV, sans passer par le cloud. Concrètement, cette technologie traite l’image en temps réel pour transformer les flux vidéo classiques en HDR, offrant ainsi des contrastes plus marqués et des couleurs plus profondes sur les téléviseurs 4K compatibles.

Sous le capot, l’opérateur a opté pour un processeur Synaptics VS710 épaulé par 4 Go de RAM. Cette configuration double les performances globales par rapport au précédent décodeur TV de Bouygues Telecom. Le gain se ressent particulièrement sur la navigation : le temps de latence lors du changement de chaîne (zapping) est réduit de 40 % selon les affirmations de l’opérateur.

Support de Thread et Matter

Le décodeur b.tv ne se limite pas à la diffusion de contenus, il ambitionne de devenir le hub central du foyer. Il est le premier boîtier TV d’un opérateur en Europe à décrocher les certifications Thread et Matter. Ces standards de communication universels le rendent immédiatement compatible avec les écosystèmes domotiques modernes.

Bouygues Telecom Decodeur B.tv 2026 2

Côté connectique et multimédia, l’appareil, qui se veut très compact (12 x 12 x 3 cm), supporte le Dolby Vision pour l’image et le Dolby Atmos pour le son spatialisé. Il tourne sous Android 14, ouvrant l’accès au catalogue d’applications du Google Play Store ainsi qu’aux fonctions Google Cast et Google Assistant. La connectivité inclut un port Ethernet, du Bluetooth pour les accessoires audio, un port USB pour le stockage externe et une alimentation en USB-C. L’installation est simplifiée par un auto-appairage Wi-Fi avec la box Internet et une télécommande unique pilote désormais à la fois le décodeur TV et les fonctions essentielles du téléviseur (source, volume, alimentation).

Une disponibilité dès le 26 janvier

Bouygues Telecom met en avant la dimension durable de son produit, certifié « Green Product Mark » par l’organisme TÜV Rheinland. La télécommande, fabriquée en Europe, est conçue à partir de plastiques recyclés issus d’anciens modèles de l’opérateur. L’accessibilité a également été travaillée, avec l’ajout de repères en braille au dos du boîtier pour faciliter les branchements.

Ce nouveau décodeur sera inclus dans l’offre Bbox Ultym dès le 26 janvier. Pour les clients « B.iG » (disposant d’un forfait mobile et d’une box), le tarif est fixé à 44,99 € par mois. Pour les autres nouveaux abonnés, ce prix s’applique la première année avant de passer à 51,99 € par mois.

C’est l’occasion de rappeler que Bouygues Telecom a fait d’autres annonces en début de semaine avec la Bbox 5G Wi-Fi 7 et l’Extra Box. Il y a également une nouvelle Bbox Wi-Fi 7.

