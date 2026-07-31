Snap présentera en détails ses lunettes AR Specs lors d’une conférence le 16 septembre

Snap donne rendez-vous au public le 16 septembre 2026 pour une présentation détaillée de ses lunettes de réalité augmentée Specs. Diffusé en direct depuis Los Angeles, l’événement doit préciser les usages, les applications et le calendrier de commercialisation de cet appareil autonome qui sera vendu à 2 295 euros en France.

Une démonstration complète des lunettes Specs

Evan Spiegel, cofondateur et patron de Snap, montrera comment les Specs intègrent l’intelligence artificielle, la productivité, les divertissements et les expériences partagées dans l’environnement réel. Selon Snap, les lunettes doivent aider leurs utilisateurs à « créer, communiquer, apprendre et accomplir des tâches tout en restant présents ».

Cette conférence complétera la première présentation des Specs à 2 295 euros, organisée en juin. Les précommandes sont déjà ouvertes et les premières livraisons sont attendues pour l’automne aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France.

Deux processeurs Snapdragon et quatre heures d’autonomie

Disponibles en deux tailles de monture, 47 et 52 mm, les Specs promettent jusqu’à quatre heures d’utilisation mixte. Leurs branches particulièrement épaisses accueillent deux puces Qualcomm Snapdragon : l’une traite la vision informatique et le suivi des mains, tandis que l’autre exécute les applications de réalité augmentée.

Les lunettes intègrent également un navigateur web et des fonctions d’IA développées avec OpenAI et Google. Plusieurs centaines de Lenses, dont des jeux et des outils professionnels, doivent accompagner leur lancement. Snap avait préparé cette offensive en séparant ses activités XR au sein de Specs Inc.

Un lancement ambitieux face à Meta et Google

Avec ce produit, Snap espère aussi devancer les futures lunettes fonctionnant sous Android XR. Reste donc à démontrer qu’un appareil aussi coûteux peut dépasser le cercle des développeurs et trouver une place auprès du grand public, ce qui n’est pas un pari gagné à l’avance à l’heure où la quasi totalité des produits électroniques connait une hausse des prix suite à la crise de la RAM.