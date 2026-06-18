Snap chute en Bourse après le lancement de ses lunettes AR Specs à 2 295 euros

Snap voulait frapper fort avec ses nouvelles lunettes de réalité augmentée. Mais l’accueil des marchés a été nettement plus froid que la démonstration du produit. Après la présentation des Specs, les premières lunettes AR grand public de Snap, l’action de la société a fortement reculé (-5% depuis la présentation des Specs), signe que les investisseurs restent sceptiques face à un pari… très coûteux.

Des lunettes AR ambitieuses, mais très chères

Les Specs sont proposées en précommande à 2 295 euros, avec un dépôt remboursable de 200 euros. Leur commercialisation est attendue à l’automne aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France. Snap les présente comme de véritables lunettes de réalité augmentée autonomes, capables d’afficher des expériences numériques dans le champ de vision, avec des usages mêlant IA, productivité, divertissement et communication.

Le prix reste toutefois le principal point de blocage. Les lunettes Ray-Ban de Meta coûtent beaucoup moins cher, tandis que l’Apple Vision Pro reste plus onéreux mais appartient à une catégorie de casque immersif. Evan Spiegel défend ce positionnement intermédiaire : « La manière la plus importante de penser Specs est de les considérer comme un ordinateur », a-t-il expliqué, en les comparant à des ordinateurs portables haut de gamme.

Wall Street doute du modèle économique

Le lancement intervient dans un contexte boursier déjà difficile pour Snap, dont le titre a fortement reculé sur un an. Les analystes s’interrogent sur la capacité de l’entreprise à vendre un produit aussi cher à grande échelle, alors que le cœur de son public reste jeune et donc très sensible au prix.

Snap assume pourtant une vision de long terme. Spiegel affirme que les Specs sont à la fois « très portables » et « incroyablement capables pour l’informatique immersive ». Mais l’entreprise doit désormais prouver que cette ambition peut dépasser le symbole technologique pour devenir un vrai relais de croissance. Dans un marché où Meta, Google, Apple et Samsung avancent aussi leurs pions, Snap joue gros…. trop gros peut-être ?