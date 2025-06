Gemini Robotics, l’IA de DeepMind, tourne désormais de façon autonome dans un robot

Google DeepMind a dévoilé il y a quelques heures une version embarquée de son modèle d’intelligence artificielle Gemini Robotics capable de fonctionner directement sur un robot, sans connexion Internet. Ce modèle VLA (vision-langage-action) conserve des capacités proches de celles de la version cloud dévoilée en mars, tout en étant suffisamment compact et efficace pour pouvoir être exécuté localement. L’objectif de ce nouveau modèle d’IA est de permettre aux robots d’accomplir une variété de tâches physiques – même sans entraînement spécifique – en comprenant des commandes et en s’adaptant à de nouvelles situations grâce à des gestes précis.

Bien que le modèle hybride de Gemini Robotics (cloud + local) reste évidemment plus puissant, la version embarquée s’est révélée étonnamment performante si l’on en croit Carolina Parada, responsable robotique chez Google DeepMind. Le modèle, initialement entraîné sur le robot ALOHA de Google, a pu être adapté à d’autres plateformes comme le robot humanoïde Apollo d’Apptronik et le robot Franka FR3 à deux bras. Google a également lancé un SDK permettant aux développeurs d’évaluer et d’ajuster ce modèle — une première pour les modèles VLA. Ce modèle embarqué sera d’abord disponible auprès d’un cercle restreint de testeurs, Google travaillant encore à la gestion des risques de sécurité.