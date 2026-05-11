Le fabricant du Neo veut produire 10 000 robots humanoïdes domestiques dès cette année

Cette fois c’est acté : la robotique humanoïde entre dans sa phase industrielle. Après le démarrage de la production de masse chez le chinois Unitree ou l’américain Figure AI, (sans oublier Boston Dynamics qui devrait bientôt s’y mettre), c’est au tour de la start-up 1X, à l’origine du robot domestique NEO, d’ouvrir à Hayward en Californie une usine de d’ environ 5 388 mètres carrés. Cette unité de production est destinée à fabriquer pas moins de 10 000 robots sur la première année, avant d’atteindre 100 000 unités par an annuelles d’ici la fin de l’année 2027.

NEO, un robot pensé pour la maison

Contrairement à plusieurs concurrents davantage tournés vers le secteur de l’industrie, 1X vise d’abord le foyer. NEO mesure 1,68 mètre pour environ 30 kilos et doit pouvoir réaliser des tâches quotidiennes, comme ranger des objets, plier du linge, vider un lave-vaisselle ou bien encore aller chercher quelque chose dans une pièce.

Le robot repose sur Redwood AI, le modèle généraliste de 1X, et sur une plateforme Nvidia Jetson Thor. La société affirme vouloir fabriquer en interne plusieurs composants clés, dont les moteurs, les batteries et les systèmes de transmission afin de mieux contrôler sa chaîne de production.

Un prix élevé et une polémique sur la téléopération

20 000 dollars pour entrer dans la robotique domestique

NEO est déjà proposé en précommande à 20 000 dollars (17 100 euros environ). La première capacité de production aurait été réservée très rapidement, signe d’un intérêt réel pour les robots domestiques avancés, et ce malgré les polémiques entourant les réelles capacités du robot. En effet, Pour certaines tâches complexes, un opérateur humain peut prendre temporairement le contrôle du robot à distance afin de l’aider à apprendre. L’entreprise affirme que ce mode est planifié et encadré, mais son usage dans un domicile pose naturellement des questions de vie privée.

L’accélération sur la production pourrait laisser entendre toutefois que la startup a considérablement progressé sur la partie software, ce qui ne semble pas du tout improbable au vu des avancées récentes du secteur, à l’instar de ce que viennent de montrer deux robots humanoïdes de Figure AI. Si 1X parvient à tenir son calendrier, NEO pourrait ainsi devenir l’un des premiers humanoïdes grand public produits à grande échelle. Reste à prouver qu’un robot à 17 000 euros peut passer du statut de curiosité technologique à celui d’assistant domestique réellement utile.