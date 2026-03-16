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Ukraine : des robots humanoïdes sont envoyés près du front pour des tests

3 min.
16 Mar. 2026 • 18:26
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La guerre en Ukraine est devenue un laboratoire accéléré des technologies militaires. Après la généralisation des drones aériens, une nouvelle technologie est en train d’émerger : l’arrivée de robots humanoïdes destinés à des essais en conditions réelles à proximité des zones de combat. Selon plusieurs médias, deux prototypes de robots « soldats » de type Phantom MK-1, tous deux conçus par une startup américaine, auraient été livrés en février pour des missions initiales de reconnaissance et d’évaluation opérationnelle.

Un rôle encore limité

Contrairement à l’imaginaire de la guerre « robotisée », ces robots ne sont pas des combattants autonomes. L’objectif affiché serait plutôt de tester la mobilité, la perception (caméras/capteurs), la résistance aux conditions du terrain ainsi que la capacité à opérer au sein d’unités humaines. Dans un environnement saturé de drones, où évacuer un blessé ou livrer du matériel peut coûter très cher, l’usage de robots permettra à terme de réduire l’exposition des soldats sur le champ de batailles.

Phantom MK 1

La tendance des drones et des robots terrestres

La logistique et l’évacuation déjà robotisées

Sur le terrain, l’usage le plus répandu reste celui des robots terrestres non humanoïdes (UGV) pour la logistique, l’observation et parfois le soutien tactique. Les humanoïdes représentent quant à eux une expérimentation à part, plus complexe… et plus coûteuse. Dans quelle mesure la forme « humanoïde » pourrait être un avantage sur le terrain des opérations ? Les bilans de ces premiers tests en conditions réelles permettront sans doute d’apporter de premiers éléments de réponse.

Questions éthiques et cadre juridique sous pression

Cette évolution relance en tout cas le débat sur les armes autonomes, la responsabilité en cas d’erreur et les risques de piratage. À mesure que l’IA embarquée progresse, la frontière entre assistance, téléopération et autonomie devient un enjeu central pour les industriels… comme pour les régulateurs.

En attendant que de nouvelles règles encadrent les robots militaires, ces premiers essais marquent surtout un basculement : l’innovation en robotique ne se joue plus uniquement en laboratoire mais au rythme brutal d’un conflit à grande échelle.

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