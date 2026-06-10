Google baisse le prix de son offre IA la moins chère, AI Plus

Google AI Plus, à savoir l’abonnement IA de Google le moins cher, voit son prix baisser, en passant de 7,99 €/mois à 4,99 €/mois, soit une réduction de près 38 %. Google en profite aussi pour doubler le stockage disponible, en passant de 200 Go à 400 Go.

Google AI Plus devient plus intéressant

Cette baisse de prix cumulée à un stockage qui double n’est pas quelque chose de commun pour les services en ligne, notamment chez Google. Mais on comprend bien que le groupe cherche à être encore plus agressif au niveau de l’intelligence artificielle afin d’attirer plus de monde et mieux concurrencer OpenAI (ChatGPT), Anthropic (Claude) et les autres.

Que retrouve-t-on avec Google AI Plus ? Cet abonnement propose des limites supplémentaires au niveau de Gemini, à savoir le chatbot IA de Google. « Profitez de limites d’utilisation 2 fois plus élevées que sans forfait Google AI, et accédez à notre modèle Flash Thinking », dit Google. L’abonnement propose aussi un accès étendu à Flow, l’outil de Google pour créer des vidéos par intelligence artificielle. Il y a aussi Gemini dans Gmail et un accès étendu à NotebookLM pour la recherche avec des résumés audio et vidéo, des questionnaires et plus encore. Enfin, il y a un accès étendu à Google Flow Music pour générer des musiques avec l’IA.

Les autres abonnements, Google AI Pro (21,99 €/mois) et Google AI Ultra (99,99 €/mois), restent disponibles pour ceux qui veulent toujours plus de services. Si l’on prend uniquement le cas de Gemini par exemple, Google AI Pro propose des limites d’utilisation quatre fois plus élevées que sans abonnement et donne accès au modèle Pro, à Deep Research et plus encore. Avec la version Ultra, Google parle de cinq fois plus de limites.

Les abonnements sont disponibles depuis cette page.