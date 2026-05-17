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Xbox change de nom et devient… XBOX

3 min.
17 Mai. 2026 • 17:45
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Xbox change d’identité visuelle et adopte désormais le nom XBOX tout en majuscules. La branche gaming de Microsoft s’affiche en lettres capitales sur X/Twitter, où le compte officiel apparaît désormais sous le nom XBOX, un changement également repris par Asha Sharma sur son propre profil.

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Le détail peut sembler mineur, mais il a bien été validé publiquement par la nouvelle dirigeante. Asha Sharma, nommée à la tête de Xbox en février après le départ de Phil Spencer, a lancé un sondage sur X pour demander aux fans s’ils préféraient « Xbox » ou « XBOX », et la version en majuscules a remporté 64,8 % des votes.

Pour l’instant, ce nouveau nom reste surtout visible sur X. Les comptes Xbox sur d’autres plateformes, comme Threads, Instagram ou Bluesky, n’ont pas encore tous adopté cette nouvelle écriture, ce qui laisse planer un doute sur l’ampleur réelle du changement.

Ce flou n’empêche pas le signal envoyé par Microsoft d’être assez clair. La société avait déjà abandonné récemment l’étiquette « Microsoft Gaming » pour revenir au nom Xbox, une décision présentée en avril comme un retour à une identité plus lisible pour le public.

Asha Sharma multiplie les retouches

Cette évolution s’inscrit dans une série d’ajustements engagés depuis l’arrivée d’Asha Sharma. Microsoft a officialisé sa prise de fonction en février et il y a eu ensuite une phase de réorganisation plus large autour de la marque Xbox et de son positionnement. La nouvelle dirigeante a annoncé notamment une baisse de prix pour le Game Pass.

Ce virage vers le nom XBOX en majuscules intervient peu après le retour du nom Xbox pour l’ensemble de la division, ce qui renforce l’idée d’une remise en ordre progressive de l’image de marque.

Ce choix n’est pas totalement anodin sur le plan visuel. L’écriture en majuscules renvoie aux premières années de la console et à ses codes graphiques historiques, ce qui explique en partie pourquoi une partie des fans y voit un clin d’œil plutôt qu’un simple caprice marketing.

Reste à savoir si XBOX va vraiment s’imposer partout chez Microsoft ou si l’essai restera limité aux réseaux sociaux. À ce stade, la marque semble surtout tester la réaction du public à un changement petit en apparence, mais très calculé dans ce qu’il raconte de sa nouvelle direction.

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Un commentaire pour cet article :

  • Snarkoi
    17 Mai. 2026 • 18:32
    Qu’ont foute cette asha dehors, elle y connaît absolument rien (je serais mm pas étonné qu’elle ai jamais toucher de console de ça vie) !

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