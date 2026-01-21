TENDANCES
L'application Xbox devient disponible pour les PC ARM avec Windows 11
Logiciels

L’application Xbox devient disponible pour les PC ARM avec Windows 11

21 Jan. 2026
Microsoft déploie la version complète de son application Xbox sur les PC Windows 11 dotés de puces ARM, ouvrant l’accès au téléchargement direct du catalogue du Game Pass. Cette mise à jour pour les détenteurs d’ordinateurs Copilot+ avec les processeurs Snapdragon X marque la fin de la restriction au cloud gaming seul.

Application Xbox PC

L’application Xbox débarque sur de nouveaux PC

Jusqu’à présent, l’application Xbox sur l’architecture ARM se limitait au streaming de jeux via le cloud, sans prise en charge du jeu en local. La nouvelle version change la donne en permettant l’installation des titres directement sur le PC. Microsoft affirme que plus de 85 % du catalogue Game Pass fonctionne désormais nativement sur ces machines. Pour les jeux restants qui ne sont pas encore compatibles, l’option Xbox Cloud Gaming demeure disponible comme solution de repli.

Cet élargissement de l’offre s’appuie sur des efforts techniques conséquents réalisés l’année dernière. Microsoft a mis à jour son émulateur Prism pour supporter les jeux avec les instructions AVX et AVX2, rendant possible l’exécution de nombreux titres modernes. De plus, l’intégration des systèmes anti-triche a ouvert la porte aux jeux multijoueurs populaires tels que Fortnite ou Gears of War: Reloaded.

Microsoft anticipe l’arrivée des puces graphiques Nvidia

L’investissement de Microsoft dans le jeu sur l’architecture ARM ne doit rien au hasard et semble préparer le terrain pour une montée en puissance matérielle. Des fuites récentes évoquent le lancement imminent par Nvidia de sa famille de processeurs N1. Certaines variantes de ces puces seraient équipées de circuits graphiques performants, capables de gérer des charges lourdes et de transformer ces PC en véritables machines de jeu.

Microsoft réaffirme sa volonté de fluidifier l’expérience ludique sur tous les supports. « Windows et Xbox continuent de collaborer […] pour étendre la compatibilité du catalogue et offrir une expérience de jeu Windows toujours excellente, que vous soyez sur un PC de bureau puissant, une console portable dédiée ou un ordinateur portable Windows 11 basé sur ARM », précise l’entreprise, qui promet de poursuivre ses travaux sur la performance et la compatibilité.

