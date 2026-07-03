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Sony reconvertit sa dernière usine de disques, symbole de la fin annoncée des jeux PlayStation physiques

3 min.
3 Juil. 2026 • 11:30
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La transition de Sony vers le tout-numérique prend désormais des dimensions industrielle. À Thalgau, en Autriche, la dernière usine de supports optiques détenue intégralement par le groupe commence à réduire progressivement sa production de disques pour préparer sa reconversion vers la micro-optique. Le site continuera toutefois de fabriquer des Blu-ray et des jeux PlayStation jusqu’en 2028, date à laquelle Sony prévoit d’arrêter les nouveaux titres au format physique.

Une usine historique appelée à changer de métier

L’établissement autrichien produit encore environ 600 000 disques par jour, dont près de la moitié destinée à la PlayStation. Mais cette activité doit fortement diminuer au fil des prochains mois : la production ne représenterait plus qu’environ 10 % de son niveau actuel en 2028.

Disques Blu-ray

Dietmar Tanzer, président de Sony DADC, a expliqué à l’ORF Salzburg que les quelque 300 salariés du site seraient conservés et formés progressivement à de nouvelles activités. L’usine doit notamment se concentrer sur la fabrication de microlentilles optiques, des composants susceptibles d’être utilisés dans l’automobile, les appareils photo, les casques de réalité mixte ou les systèmes de détection avancés.

Les jeux PlayStation ne seront plus édités sur disque après 2028

Pour rappel, Sony Interactive Entertainment a confirmé que les nouveaux jeux PlayStation publiés à partir de janvier 2028 ne seraient plus proposés sur support physique. Le groupe justifie cette décision par l’évolution des usages : « les préférences des consommateurs et l’industrie du divertissement dans son ensemble continuent de s’éloigner des disques physiques au profit du numérique ».

Les titres déjà sortis, ou prévus sur disque avant cette échéance, ne sont pas concernés. Les joueurs pourront donc continuer à utiliser leurs jeux physiques existants, mais les futures sorties seront distribuées via le PlayStation Store ou sous forme de codes numériques chez les revendeurs.

La fin d’un héritage industriel de plus de quarante ans

Du CD au DVD puis au Blu-ray, Sony a longtemps participé à la diffusion des grands formats optiques. La reconversion de Thalgau ne signe pas l’extinction immédiate du disque, mais elle marque un tournant très concret : l’un des groupes qui ont façonné cette industrie se prépare désormais à tourner définitivement la page vers le tout dématérialisé.

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