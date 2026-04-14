Sony va adapter Bloodborne en film d’animation « R Rated »

Sony continue d’exploiter ses licences PlayStation au cinéma, mais cette fois-ci avec un projet qui s’adresse clairement à un public nettement plus adulte. Le géant japonais a en effet décidé de produire un film d’animation Bloodborne R Rated, ce qui signifie que le métrage conservera la brutalité graphique et l’atmosphère horrifique qui ont fait la réputation du jeu de FromSoftware.

Un univers gothique et sanglant

Depuis sa sortie en 2015, Bloodborne occupe une place singulière dans le paysage du jeu vidéo. Plus qu’un simple action-RPG exigeant, le titre s’est imposé comme une expérience esthétique à part entière, mêlant les inspirations lovecraftiennes et l’architecture gothique à un gameplay d’une violence quasi viscérale. Adapter un tel univers s’annonce donc assez complexe.

Le choix d’un film d’animation apparaît, dans ce contexte, particulièrement cohérent. L’animation offre une liberté formelle bien plus grande pour restituer les visions hallucinées ainsi que la sauvagerie stylisée du matériau d’origine. Surtout, cela permettra à Sony d’assumer pleinement une esthétique parfois « extrême » sans devoir tout lisser pour les contraintes d’un blockbuster en prises de vues réelles.

Une fidélité revendiquée à l’esprit du jeu

Sony a donc clairement laissé entendre que le film resterait « très fidèle » à la nature gore et graphique de Bloodborne. Cette promesse compte énormément pour les fans, tant la crainte d’une adaptation édulcorée accompagne souvent ce type d’annonce. Ici, le classement R (pour adultes) envoie déjà un signal fort, et il n’est pas question de transformer la licence en un produit grand public.

Un projet encore discret, mais déjà scruté de près

À ce stade, le film semble être encore au stade de la préproduction : pas de date de sortie, aucune image disponible, ce qui tend à indiquer que le projet démarre à peine. La production du métrage doit associer PlayStation Productions, Lyrical Animation et Seán McLoughlin (plus connu sous le nom de jacksepticeye). Un attelage intriguant (des personnalités du gaming dans le lot), et qui aura donc la lourde charge d’adapter l’un des jeux vidéos les plus cultes et les plus adulés par les joueurs. Car attention, les fans ont « faim » de Bloodborne, et à défaut d’une version remake (demandée depuis plusieurs année), ces derniers seront sans doute intransigeants sur la qualité de cette adaptation.