Helldivers : le film trouve enfin son réalisateur et son scénariste, et c’est assez inattendu

L’adaptation live-action de Helldivers, la franchise coopérative devenue un véritable phénomène mondial sur consoles et PC, vient de franchir une étape cruciale. Sony a en effet confié la réalisation du projet à Justin Lin, figure emblématique du blockbuster moderne et pilier de la saga à succès Fast & Furious. Ce choix confirme aussi l’ambition du studio qui est de faire de Helldivers un grand spectacle militaro-galactique dans la lignée de Starship Troopers.

Un expert de l’action et de la démesure

Justin Lin n’est pas étranger aux univers démesurés. Outre cinq volets de Fast & Furious, le jeune réalisateur a déjà déployé son sens du spectacle dans Star Trek Beyond, réussissant à mêler l’action très chorégraphiée à un poil d’humour, le tout emballé par une mise en scène redoutable d’efficacité. Ce savoir-faire devrait s’intégrer parfaitement à l’univers corrosif de Helldivers, un univers peuplé de soldats sacrifiables à merci (« Pour la Démocratie ! »), de batailles titanesques et d’ennemis extraterrestres particulièrement retors.

Un film d’action, mais avec une dimension humaine

Selon des sources proches du projet, Lin aborde le film avec une perspective plutôt inattendue. Le réalisateur avoue en effet ne pas être un « gamer », et voit dans cette distance un atout lui permettant de « trouver l’humanité des personnages et insuffler des thématiques contemporaines » tout en étoffant la mythologie du jeu. Une approche qui pourrait donner plus d’épaisseur à un univers souvent perçu comme essentiellement satirique et brutal.

Le scénario est confié à Gary Dauberman, une plume reconnue du cinéma d’horreur qui a déjà signé Annabelle, The Nun ou bien encore l’adaptation du jeu d’horreur Until Dawn. L’association Lin-Dauberman, assez intriguante sur le papier, pourrait bien offrir un équilibre entre frissons, humour noir et séquences épiques.

Justin Lin reste par ailleurs engagé sur plusieurs projets, dont les adaptations de One-Punch Man et Brzrkr. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour Helldivers déjà très attendu par les nombreux fans du jeu.