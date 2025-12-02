TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Geekeries et Insolite Helldivers : le film trouve enfin son réalisateur et son scénariste, et c’est assez inattendu
Geekeries et Insolite

Helldivers : le film trouve enfin son réalisateur et son scénariste, et c’est assez inattendu

2 Déc. 2025 • 12:40
0

L’adaptation live-action de Helldivers, la franchise coopérative devenue un véritable phénomène mondial sur consoles et PC, vient de franchir une étape cruciale. Sony a en effet confié la réalisation du projet à Justin Lin, figure emblématique du blockbuster moderne et pilier de la saga à succès Fast & Furious. Ce choix confirme aussi l’ambition du studio qui est de faire de Helldivers un grand spectacle militaro-galactique dans la lignée de Starship Troopers.

Un expert de l’action et de la démesure

Justin Lin n’est pas étranger aux univers démesurés. Outre cinq volets de Fast & Furious, le jeune réalisateur a déjà déployé son sens du spectacle dans Star Trek Beyond, réussissant à mêler l’action très chorégraphiée à un poil d’humour, le tout emballé par une mise en scène redoutable d’efficacité. Ce savoir-faire devrait s’intégrer parfaitement à l’univers corrosif de Helldivers, un univers peuplé de soldats sacrifiables à merci (« Pour la Démocratie ! »), de batailles titanesques et d’ennemis extraterrestres particulièrement retors.

Helldivers 2

Un film d’action, mais avec une dimension humaine

Selon des sources proches du projet, Lin aborde le film avec une perspective plutôt inattendue. Le réalisateur avoue en effet ne pas être un « gamer », et voit dans cette distance un atout lui permettant de « trouver l’humanité des personnages et insuffler des thématiques contemporaines » tout en étoffant la mythologie du jeu. Une approche qui pourrait donner plus d’épaisseur à un univers souvent perçu comme essentiellement satirique et brutal.

Le scénario est confié à Gary Dauberman, une plume reconnue du cinéma d’horreur qui a déjà signé Annabelle, The Nun ou bien encore l’adaptation du jeu d’horreur Until Dawn. L’association Lin-Dauberman, assez intriguante sur le papier, pourrait bien offrir un équilibre entre frissons, humour noir et séquences épiques.

Justin Lin reste par ailleurs engagé sur plusieurs projets, dont les adaptations de One-Punch Man et Brzrkr. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour Helldivers déjà très attendu par les nombreux fans du jeu.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

horizon-zero-dawn Geekeries

Horizon Zero Dawn : le film tiré du jeu PlayStation sortirait en salles en 2027

minecraft Geekeries

Minecraft : un second film est en préparation après l’énorme succès au box-office

minecraft Geekeries

Le film Minecraft dépasse les 300 millions de dollars de recettes sur son premier week-end !

The Legend of Zelda Film Benjamin Evan Ainsworth Bo Bragason Link Geekeries

The Legend of Zelda : Nintendo publie les premières images officielles du film

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Android XR keynote

Android XR : Google tease des annonces hardware et software autour de la réalité mixte

2 Déc. 2025 • 11:15
0 Hors-Sujet

Google vient d’officiellement annoncer un livestream baptisé « The Android Show | XR Edition », une keynote programmée au...

Exolune

La première exolune pourrait avoir été découverte grâce à une méthode inédite

2 Déc. 2025 • 9:45
0 Science

Alors que la NASA a récemment confirmé le cap impressionnant des 6 000 exoplanètes observées, le compteur des exolunes —...

Samsung Galaxy Z TriFold Avant Arriere

Galaxy Z TriFold : Samsung officialise son smartphone pliable de 10 pouces

2 Déc. 2025 • 8:00
1 Mobiles / Tablettes

Samsung a levé le voile sur le Galaxy Z TriFold, son smartphone avec trois écrans au total. Ce nouveau venu dans la gamme des smartphones...

DeepSeek Logo

DeepSeek-V3.2 est disponible pour concurrencer GPT-5 et Gemini 3 Pro

1 Déc. 2025 • 22:40
0 Internet

DeepSeek vient de présenter DeepSeek-V3.2. Ce nouveau modèle open source d’intelligence artificielle parvient à égaler...

cyberMonday Promos

[FIN H-2 – #CyberMonday] De nombreuses promotions sur les produits électroniques : smartphones, TV, ordinateurs, SSD, accessoires,…

1 Déc. 2025 • 21:40
0

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Irlande : un homme d’affaires condamné à plus de 7 ans de prison pour une vaste fraude aux « iPhone zombies »

Irlande : un homme d’affaires condamné à plus de 7 ans de prison pour une vaste fraude aux « iPhone zombies »

2 Dec. 2025 • 13:30

image de l'article iPhone : Apple déploie Tap to Pay à Singapour

iPhone : Apple déploie Tap to Pay à Singapour

2 Dec. 2025 • 12:03

image de l'article Traqués (Apple TV) : Apple ne parviendrait pas à payer les droits

Traqués (Apple TV) : Apple ne parviendrait pas à payer les droits

2 Dec. 2025 • 10:40

image de l'article App Store : les États-Unis veulent obliger Apple à vérifier l’âge

App Store : les États-Unis veulent obliger Apple à vérifier l’âge

2 Dec. 2025 • 9:11

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site