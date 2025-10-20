Horizon Zero Dawn : le film tiré du jeu PlayStation sortirait en salles en 2027

Sony semble bien décidé à donner vie sur grand écran à l’univers spectaculaire de Horizon Zero Dawn; le célèbre jeu PlayStation. Si l’on en croit de récents documents juridiques, le projet d’adaptation cinématographique avance discrètement mais sûrement, avec un tournage qui démarrerait pour 2026 et une sortie mondiale prévue pour 2027.

Un projet relancé après des déboires télévis

Initialement pensé comme une série Netflix, le projet avait été mis en pause en 2024 suite aux accusations pour mauvaise conduite visant Steven Blackman, qui était alors le showrunner pressenti pour la série après The Umbrella Academy. Sony a toutefois rapidement rebondi : Asad Qizilbash, président de PlayStation Productions, a confirmé qu’un scénario est désormais finalisé et que le studio « recherche activement un réalisateur ». L’héroïne Aloy, symbole fort de la franchise, sera évidemment au cœur du long-métrage. Cette adaptation est même qualifiée par Qizilbash d’« icône essentielle au développement de l’univers cinématographique PlayStation ». Rien que ça…

Un enjeu stratégique pour l’écosystème PlayStation

Avec le succès critique de The Last of Us sur HBO (surtout pour la première saison), Sony multiplie désormais les adaptations de ses licences phares : God of War, Ghost of Tsushima et Helldivers figurent déjà parmi les projets en cours. Le banger de Guerrilla Games constitue désormais lui aussi un pilier de cette stratégie crossmédia. Si Sony respecte son calendrier, Horizon Zero Dawn (le film) pourrait débarquer en salles peu avant — ou après — le film The Legend of Zelda, prévu quant à lui pour mai 2027. Un hasard de calendrier un poil ironique, puisque le jeu original de 2017 avait vu sa sortie éclipsée par celle du fantastique Zelda: Breath of the Wild.