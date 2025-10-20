TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Geekeries et Insolite Horizon Zero Dawn : le film tiré du jeu PlayStation sortirait en salles en 2027
Geekeries et Insolite

Horizon Zero Dawn : le film tiré du jeu PlayStation sortirait en salles en 2027

20 Oct. 2025 • 16:40
0

Sony semble bien décidé à donner vie sur grand écran à l’univers spectaculaire de Horizon Zero Dawn; le célèbre jeu PlayStation. Si l’on en croit de récents documents juridiques, le projet d’adaptation cinématographique avance discrètement mais sûrement, avec un tournage qui démarrerait pour 2026 et une sortie mondiale prévue pour 2027.

Un projet relancé après des déboires télévis

Initialement pensé comme une série Netflix, le projet avait été mis en pause en 2024 suite aux accusations pour mauvaise conduite visant Steven Blackman, qui était alors le showrunner pressenti pour la série après The Umbrella Academy. Sony a toutefois rapidement rebondi : Asad Qizilbash, président de PlayStation Productions, a confirmé qu’un scénario est désormais finalisé et que le studio « recherche activement un réalisateur ». L’héroïne Aloy, symbole fort de la franchise, sera évidemment au cœur du long-métrage. Cette adaptation est même qualifiée par Qizilbash d’« icône essentielle au développement de l’univers cinématographique PlayStation ». Rien que ça…

Horizon Zero Dawn 01

Un enjeu stratégique pour l’écosystème PlayStation

Avec le succès critique de The Last of Us sur HBO (surtout pour la première saison), Sony multiplie désormais les adaptations de ses licences phares : God of War, Ghost of  Tsushima et Helldivers figurent déjà parmi les projets en cours. Le banger de Guerrilla Games constitue désormais lui aussi un pilier de cette stratégie crossmédia. Si Sony respecte son calendrier, Horizon Zero Dawn (le film) pourrait débarquer en salles peu avant — ou après — le film The Legend of Zelda, prévu quant à lui pour mai 2027. Un hasard de calendrier un poil ironique, puisque le jeu original de 2017 avait vu sa sortie éclipsée par celle du fantastique Zelda: Breath of the Wild.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Until Dawn film Geekeries

Until Dawn : premier teaser pour l’adaptation du célèbre jeu horrifique

Until Dawn le film trailer Geekeries

Until Dawn : après le teaser, le premier trailer pour l’adaptation du jeu vidéo

Helldivers 2 Geekeries

Sony annonce des films Helldivers et Horizon Zero Dawn, et un anime Ghost of Tsushima

Light of Motiram Jeux vidéo

Sony poursuit Tencent pour son clone du jeu Horizon Zero Dawn

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Lina Khan

Risques de l’IA : la grande purge de la FTC

20 Oct. 2025 • 20:11
0 Hors-Sujet

Ce n’est malheureusement pas une surprise : la Federal Trade Commission (FTC) a discrètement supprimé trois articles de blog...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 20 octobre

20 Oct. 2025 • 19:51
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Waymo Voiture Sans Chauffeur Robotaxi

Waymo sous le coup d’une enquête fédérale après un incident impliquant un bus scolaire

20 Oct. 2025 • 19:47
0 Hors-Sujet

La NHTSA a annoncé l’ouverture d’une enquête préliminaire après qu’un robotaxi de Waymo a contourné un...

OnePlus 15 Arriere Prise en Main

Le OnePlus 15 a une énorme batterie et une recharge très rapide

20 Oct. 2025 • 19:24
0 Mobiles / Tablettes

Le OnePlus 15 sera officialisé le 27 octobre et le constructeur a déjà dévoilé la capacité de la batterie :...

Starlink satellite

SpaceX : Starlink dépasse les 10 000 satellites pour Internet

20 Oct. 2025 • 17:38
0 Internet

Avec un nouveau lancement de 56 satellites, SpaceX a franchi le cap symbolique des 10 000 satellites Starlink mis en orbite. Cette étape a...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’action d’Apple (AAPL) atteint son plus haut niveau après le succès des iPhone 17

L’action d’Apple (AAPL) atteint son plus haut niveau après le succès des iPhone 17

20 Oct. 2025 • 17:56

image de l'article L’app Apple Sports se met à jour pour la NFL, le football universitaire et plus

L’app Apple Sports se met à jour pour la NFL, le football universitaire et plus

20 Oct. 2025 • 16:47

image de l'article Apple diffuse sa publicité « Les grandes idées commencent sur Mac »

Apple diffuse sa publicité « Les grandes idées commencent sur Mac »

20 Oct. 2025 • 16:00

image de l'article Les iPhone 17 se vendent mieux que les iPhone 16 au lancement

Les iPhone 17 se vendent mieux que les iPhone 16 au lancement

20 Oct. 2025 • 15:42

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site