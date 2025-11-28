TENDANCES
Internet

La Russie menace de bloquer complètement WhatsApp

28 Nov. 2025 • 20:59
0

Les autorités russes menacent désormais de bloquer complètement WhatsApp, accusant la messagerie la plus populaire du pays de complaisance envers des activités jugées illégales. Ce bras de fer illustre la volonté de la Russie de reprendre le contrôle total sur les communications de ses citoyens.

WhatsApp Icone Logo

L’argument sécuritaire comme arme de censure

L’agence de surveillance des télécommunications, Roskomnadzor, a publié un communiqué sans équivoque : si l’application de messagerie appartenant à Meta ne se plie pas aux exigences locales, elle disparaîtra du réseau russe. Officiellement, le régulateur reproche à WhatsApp d’être utilisée pour « organiser et perpétrer des actes terroristes dans le pays, pour recruter les exécutants et pour des fraudes et autres crimes contre nos citoyens ».

Les autorités pointent spécifiquement du doigt les services de sécurité ukrainiens, qu’elles accusent d’utiliser ces canaux chiffrés pour enrôler des saboteurs russes contre rémunération. En août dernier, une première mesure de rétorsion avait déjà interdit les appels vocaux sur la plateforme, une sanction qui avait également touché Telegram. Aujourd’hui, l’exigence est claire : fournir un accès aux données sur simple demande des forces de l’ordre.

Vers un Internet sous contrôle d’État

Meta , la maison-mère de WhatsApp, rejette en bloc ces accusations. Selon le groupe américain, cette menace d’interdiction survient car l’application « défie les tentatives du gouvernement de violer le droit des usagers à une communication sécurisée ». Pour les défenseurs des droits humains, l’enjeu dépasse la simple lutte antiterroriste : ils redoutent que cette mainmise n’étende considérablement les pouvoirs policiers de l’État.

Cette offensive s’inscrit dans une stratégie de souveraineté numérique plus large. Les critiques estiment que le véritable objectif est de forcer la population à migrer vers des plateformes contrôlées directement par l’État. En ciblant WhatsApp et Telegram, les deux leaders du marché, la Russie cherche à verrouiller les derniers espaces d’échange qui échappent encore à son regard inquisiteur.

