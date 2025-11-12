TENDANCES
KultureGeek Matériel et Accessoires Sony annonce un écran gaming PlayStation : 27 pouces et 240 Hz
Matériel et Accessoires

Sony annonce un écran gaming PlayStation : 27 pouces et 240 Hz

12 Nov. 2025 • 8:58
0

Sony a profité de son State of Play spécial Japon pour annoncer le PlayStation Gaming Monitor, un écran à destination des joueurs. Le groupe continue ainsi son écosystème de produits après la PS5, les casques ou encore les enceintes sans fil Pulse Elevate (qui sont d’ailleurs compatibles avec le moniteur).

PlayStation Gaming Monitor Ecran Sony

Un écran pour les joueurs PlayStation, mais pas que

L’écran PlayStation de Sony propose une dalle IPS de 27 pouces qui se veut QHD/1440p (2 560 × 1 440 pixels). Pas de 4K ici donc ni de dalle OLED. On retrouve toutefois le support du HDR avec le tone mapping qui ajuste automatiquement les paramètres HDR lors de la configuration sur les PlayStation 5 et PS5 Pro. Cela vient garantir une qualité d’image riche et éclatante pendant les sessions gaming.

D’autre part, on retrouve le support du VRR (Variable Refresh Rate), à savoir le taux de rafraichissement variable, qui monte jusqu’à 120 Hz sur PS5. En revanche, cela peut atteindre 240 Hz si l’écran est connecté à un PC ou un Mac.

Également au programme, un support de recharge intégré pour une manette sans fil DualSense ou DualSense Edge. Cela permet de recharger et surtout d’avoir rapidement accès à sa manette.

Du côté de la connectivité, le PlayStation Gaming Monitor embarque :

  • deux ports HDMI 2.1
  • un port DisplayPort 1.4
  • deux ports USB-A
  • un port USB-C
  • haut-parleurs stéréo
  • prise jack 3,5 mm
  • compatible avec support VESA pour un montage au mur

PlayStation Gaming Monitor Ecran Sony

PlayStation Gaming Monitor Ecran Sony Profil

Sony fait savoir que son écran gaming sera disponible dans le courant de 2026, sans date plus précise pour le moment. Cela concernera d’abord les États-Unis et le Japon. Il n’y a pas encore d’informations concernant une disponibilité en France ou ailleurs. Le prix est également inconnu dans l’immédiat.

