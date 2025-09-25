Pulse Elevate : Sony dévoile des enceintes sans fil pour les gamers… et les autres

Sony Interactive Entertainment s’aventure pour la première fois dans le segment des enceintes sans fil de bureau avec sa nouvelle gamme Pulse Elevate. Dévoilées lors du State of Play du jeudi 24 septembre, ces enceintes sont conçues pour s’intégrer aux setups PC “desktop” et sont compatibles avec la PS5, le PC, le Mac, la console PlayStation Portal, et même les smartphones via Bluetooth.

Technologie audio avancée et latence ultra-faible

Chaque enceinte intègre un « haut-parleur planétaire magnétique » pour restituer un son “lifelike” couvrant tout le spectre audible. À cela s’ajoute un woofer pour renforcer les basses, tandis que la technologie PlayStation Link assure une liaison sans fil sans perte et avec une latence minimale. Les utilisateurs apprécieront sans doute également le micro intégré avec suppression de bruit assistée par IA, ce qui rend possible le chat vocal sans casque. Sony promet une expérience audio la plus fidèle qui soit aux intentions des développeurs ainsi qu’une immersion renforcée grâce au support du système Tempest 3D AudioTech sur PS5.

Mobilité et connectivité multi-mode

Les Pulse Elevate embarquent une batterie rechargeable, et sont donc utilisables en mode nomade, de quoi accompagner un gamer mobile sur PlayStation Portal ou sur smartphone. En parallèle, et toujours grâce au Bluetooth, il sera possible d’écouter de la musique ou de recevoir des appels depuis un autre appareil tout en jouant. Une station de recharge est fournie avec les enceintes pour revenir rapidement à une configuration de bureau.

Annoncées pour 2026, les enceintes Pulse Elevate seront disponibles en noir (Midnight Black) et en blanc (en offre limitée). Aucun tarif n’a encore été communiqué.