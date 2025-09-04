Anker dévoile un enregistreur vocal pas plus grand qu’une pièce de monnaie

Anker vient de dévoiler le Soundcore Work, un enregistreur vocal ultra compact, alimenté par l’IA et conçu pour transcrire, résumer et mettre en évidence les moments clés de réunions ou de conversations. Bien plus compact que la plupart des modèles concurrents comme le Bee ou le Plaud NotePin, le Work ne dépasse pas les dimensions d’une pièce de monnaie, avec seulement 2,3 cm de diamètre pour à peine 10 grammes. L’accessoire se fixe facilement sur un vêtement ou un tour de cou grâce à un clip magnétique et offre jusqu’à huit heures d’autonomie extensibles à 32 heures via un chargeur propriétaire.

Le fonctionnement du Work est pensé pour la discrétion et l’efficacité : un simple tap démarre l’enregistrement, et un double tap marque les moments importants pour que l’utilisateur puisse les retrouver facilement dans les transcriptions. Grâce à GPT-4o embarqué, l’appareil transcrit l’audio dans plus de 100 langues, avec la possibilité de consulter, rechercher ou exporter les fichiers via l’application mobile Soundcore. “Les enregistrements sont encryptés et traités localement pour garantir la confidentialité”, précise Anker, tout en permettant un partage cloud si nécessaire.

Le Soundcore Work sera isponible dès ce mois de septembre à 99,99 dollars avec des services de base, Anker propose également un abonnement mensuel à 15,99 dollars pour des fonctionnalités avancées (encore non dévoilées).