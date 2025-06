PlayStation Plus : Sony veut augmenter les prix pour justifier les améliorations

Le président de Sony, Hideaki Nishino, a déclaré que l’entreprise est ouverte à une modification du prix du PlayStation Plus à l’avenir, dans le but de « maximiser la rentabilité ». Cette annonce intervient dans une discussion stratégique sur l’avenir du service d’abonnement.

Une stratégie pour la rentabilité

Lors d’un échange avec le patron de Sony Interactive Entertainment, Hermen Hulst, Hideaki Nishino a souligné l’importance d’ajouter de la valeur au PlayStation Plus tout en ajustant le prix de manière dynamique. « Nous continuerons d’ajouter plus de valeur et d’adapter notre stratégie de prix pour maximiser la rentabilité », a-t-il déclaré. Bien que cela ne confirme pas une hausse imminente, cette approche met l’accent sur la priorité donnée aux bénéfices.

Sony a déjà appliqué des augmentations de prix par le passé. En 2017, les tarifs avaient grimpé en Europe, et en 2023, une hausse mondiale avait été justifiée par la nécessité de « continuer à proposer des jeux de haute qualité et des avantages à valeur ajoutée ». Ces précédents suggèrent que Sony n’hésitera pas à ajuster les prix si cela sert ses objectifs financiers.

En France, les abonnements sont les suivants à ce jour :

PlayStation Plus Essential : 8,99 euros pour un mois, 24,99 euros pour trois mois ou 71,99 euros pour un an

8,99 euros pour un mois, 24,99 euros pour trois mois ou 71,99 euros pour un an PlayStation Plus Extra : 13,99 euros pour un mois, 39,99 euros pour trois mois ou 125,99 euros pour un an

13,99 euros pour un mois, 39,99 euros pour trois mois ou 125,99 euros pour un an PlayStation Plus Premium : 16,99 euros pour un mois, 49,99 euros pour trois mois ou 151,99 euros pour un an

Une progression vers les abonnements premium

D’autre part, Hideaki Nishino a partagé des données sur l’évolution du PlayStation Plus. En 2024, 22 % des abonnés ont opté pour l’abonnement PlayStation Plus Premium, le plus coûteux, contre 17 % en 2022. L’offre intermédiaire, PlayStation Plus Extra, a également gagné en popularité, passant de 13 % à 16 % des abonnés sur la même période. Ces chiffres montrent une tendance vers les offres premium, où les joueurs dépensent davantage pour accéder à des avantages comme un catalogue de jeux plus large.

Cependant, la croissance globale du service reste modeste. En 2024, le PlayStation Plus représentait 14 % des revenus totaux de PlayStation, contre 13 % en 2022, soit une augmentation marginale.

Le focus sur la rentabilité pourrait se traduire par de nouvelles hausses de prix, surtout si Sony continue de voir une adoption croissante des abonnements Premium et Extra. Bien que l’entreprise promette d’ajouter de la valeur, comme des jeux de qualité ou des avantages exclusifs, les abonnés pourraient ressentir une pression financière accrue. Cette stratégie intervient dans un contexte où PlayStation Plus concurrence des services comme le Xbox Game Pass. D’ailleurs, il se murmure que le Xbox Game Pass va bientôt connaître une hausse de prix.