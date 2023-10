Sony justifie la hausse des prix pour le PlayStation Plus

Sony a récemment décidé d’augmenter les prix pour son abonnement PlayStation Plus, ce qui n’a naturellement pas plu aux joueurs avec une PS4 ou PS5. Aujourd’hui, le groupe tente de se justifier.

C’est lors d’une interview avec Barron’s qu’Eric Lempel, vice-président de Sony Interactive Entertainment chargé du marketing, a justifié la hausse de prix pour le PlayStation Plus. Il déclare :

Nous voulons faire de PlayStation Plus un produit exceptionnel. Avec notre renouvellement de l’offre l’an dernier et le lancement du système de paliers, de nombreux consommateurs ont reconnu que la PlayStation 5 avait beaucoup de valeur. Comme pratiquement tout le reste du monde, nous devons revoir nos prix et nous adapter aux conditions du marché. Je suis heureux de dire que, contrairement à beaucoup d’autres services d’abonnement, nous n’avons pas touché au prix du PlayStation Plus pour 85% du monde depuis de nombreuses années. C’est donc la première fois que nous faisons quelque chose dans ce domaine.

La hausse de hausse pour le PlayStation Plus concerne l’offre annuelle (12 mois). L’abonnement PlayStation Plus Essential est passé de 59,99€ à 71,99€. Pour l’abonnement PlayStation Plus Extra, le prix est passé de 99,99€ à 125,99€. Et pour l’abonnement PlayStation Plus Premium, c’est 151,99€ maintenant contre 119,99€ auparavant.

La hausse de Sony est arrivée peu de temps après de celle de Microsoft au niveau du Xbox Game Pass et de la Xbox Series X. Là aussi, les joueurs n’ont pas apprécié l’augmentation.