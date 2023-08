PlayStation Plus : une importante hausse de prix annoncée par Sony

Sony annonce qu’une hausse de prix va être mise en place dans quelques jours pour l’abonnement PlayStation Plus. Et ce ne sera pas une petite hausse qui plus est.

La hausse de hausse pour le PlayStation Plus concerne l’offre annuelle (12 mois). L’abonnement PlayStation Plus Essential passe de 59,99€ à 71,99€. Pour l’abonnement PlayStation Plus Extra, le prix passe de 99,99€ à 125,99€. Et pour l’abonnement PlayStation Plus Premium, ce sera 151,99€ au lieu de 119,99€ actuellement. Les nouveaux prix seront en place à compter du 6 septembre.

Sony ne justifie pas la hausse de prix. Mais il n’est pas impossible que la hausse du Xbox Game Pass chez Microsoft ait donné des idées au groupe derrière la PlayStation. Aussi, Sony précise que les joueurs qui ont un abonnement en cours de 12 mois verront les nouveaux prix dès lors que leur offre se terminera et qu’il faudra renouveler. Par contre, les nouveaux prix seront appliqués dès le 6 septembre si certains joueurs décident de passer sur une offre supérieure, inférieure ou d’acheter du temps supplémentaire.

Les joueurs recevront un e-mail pour résumer la situation tarifaire. Pour rappel, voici les différences entre les offres :

PlayStation Plus Essential :

Deux jeux téléchargeables chaque mois.

Des réductions exclusives.

Le stockage dans le cloud pour les sauvegardes de jeu.

L’accès au multijoueur en ligne.

Ce palier ne comporte aucun changement pour les joueurs actuellement abonnés à PlayStation Plus.

Prix : 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 71,99€ par an

PlayStation Plus Extra :

Fournit tous les avantages du palier Essential.

Propose également un catalogue d’environ 400 des meilleurs jeux PS4 et PS5, notamment des hits du catalogue PlayStation Studios et des partenaires tiers. Les jeux du palier Extra peuvent être téléchargés pour permettre leur accès hors ligne.

Prix : 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 125,99€ par an

PlayStation Plus Premium :

Fournit tous les avantages des paliers Essential et Extra.

Propose environ 340 jeux supplémentaires, dont des jeux PS3 disponibles via le streaming dans le cloud et un catalogue de grands classiques, disponibles en streaming ou en téléchargement parmi les jeux PlayStation, PS2 et PSP.

L’accès par le biais du streaming dans le cloud aux jeux PlayStation, PS2, PSP et PS4 des paliers Extra et Premium dans les marchés proposant actuellement le service PlayStation Now. Les clients peuvent jouer en streaming sur les consoles PS4 et PS5, ainsi que sur PC.

Des versions d’essai à durée limitée seront également proposées à ce palier, permettant aux joueurs de les tester avant de les acheter.

Prix : 16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 151,99€ par an