Amazon Leo : le service d’internet par satellite est proche de son lancement commercial

Amazon fait un grand pas vers le déploiement de son réseau satellitaire Leo. Après un lancement effectué par une fusée Atlas V de United Launch Alliance depuis Cap Canaveral, 29 nouveaux satellites auraient rejoint l’orbite basse. L’entreprise estime désormais disposer d’une flotte suffisante pour préparer l’ouverture de son offre d’accès à Internet par satellite sur ses premières zones de couverture.

Plus de 390 satellites désormais en orbite

Les satellites déployés devraient progressivement rejoindre leur altitude opérationnelle, fixée autour de 630 kilomètres au-dessus de la Terre. Une fois cette phase achevée, Amazon Leo pourrait commencer à fournir une connexion continue dans certaines latitudes, avant une extension progressive du service.

Chris Weber, vice-président d’Amazon Leo, indique que le réseau compte désormais « suffisamment de satellites pour assurer un service continu sur les premières zones géographiques couvertes ». Le groupe n’a toutefois pas encore précisé quels pays ou quels clients seront servis en priorité lors du lancement initial.

La fusée Vulcan doit accélérer le rythme

Cette mission marquerait la dernière utilisation d’une Atlas V pour le programme Leo. Les prochains déploiements reposeraient notamment sur Vulcan, le nouveau lanceur lourd de United Launch Alliance, capable d’emporter plus de 40 satellites à chaque mission. Amazon prévoit également de recourir à la fusée New Glenn de Blue Origin, afin d’augmenter rapidement la capacité de sa constellation.

Melissa Wuerl, directrice des systèmes de lancement d’Amazon Leo, évoque « une trajectoire claire pour accélérer la cadence des lancements et des déploiements », avec plusieurs centaines de satellites déjà prêts à être envoyés depuis la Floride.

Un retard considérable face à Starlink

Amazon reste néanmoins loin derrière Starlink, qui aligne déjà plus de 10 000 satellites en orbite et commercialise son accès Internet dans de nombreux pays. Leo devra donc rapidement élargir sa couverture et démontrer la compétitivité de son service pour s’imposer sur un marché de l’internet spatial devenu particulièrement disputé.