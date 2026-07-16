Spotify ajoute un chatbot IA comme assistant musical

Spotify déploie « Talk to Spotify », un chatbot utilisant l’intelligence artificielle, d’abord réservé à ses abonnés Premium aux États-Unis, en Irlande et en Suède, accessible en anglais sur iOS et Android aux utilisateurs de 18 ans et plus. Cette version bêta va au-delà du DJ IA existant : elle permet des conversations où l’utilisateur interroge directement son historique d’écoute plutôt qu’un simple flux musical généré à la voix.

Un chatbot IA débarque dans Spotify

Accessible depuis les écrans Accueil et En lecture, le chatbot IA répond à l’écrit ou à la voix et peut consulter les musiques, podcasts et livres audio déjà écoutés par l’utilisateur pour en tirer des suggestions d’artistes personnalisées. Il fournit également des informations contextuelles jusqu’ici absentes de l’application : l’inspiration derrière une chanson, la date à laquelle l’utilisateur l’a écoutée pour la première fois ou une analyse des genres qu’il privilégie. Cette capacité à croiser la mémoire d’écoute et le savoir contextuel distingue le nouvel outil d’une simple commande vocale.

Spotify illustre ces capacités par des requêtes concrètes que l’utilisateur peut formuler au fil de la conversation. Le chatbot IA peut ainsi jouer des artistes inconnus puis affiner la sélection sur demande, ajouter un artiste par son nom, filtrer les résultats sur les morceaux les plus récents ou encore réorienter une playlist vers quelque chose de plus entraînant. Au-delà de la découverte, l’assistant exécute des actions concrètes : sauvegarder une chanson, l’ajouter à la file d’attente ou suivre un artiste directement depuis l’échange.

Now you can talk to Spotify:

🎧 It plays what you want

🎧 It adds what you want

🎧 It even answers what you’re curious about What’s the first thing you’d say? pic.twitter.com/uKajUFpA1G — Spotify (@Spotify) July 14, 2026

En coulisses, Spotify combine ses propres modèles d’intelligence artificielle avec des modèles externes, choisis selon la nature de la tâche à accomplir. Cette architecture hybride s’ajoute à un arsenal IA déjà existant, qui comprend le DJ IA à la voix interactive, la génération de playlists par simple prompt et une intégration avec des chatbots tiers comme ChatGPT. Le nouveau chatbot conversationnel se positionne ainsi comme l’élément le plus abouti de cette stratégie, celle qui rapproche le plus l’application d’un véritable assistant musical personnel.