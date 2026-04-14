Amazon rachète Globalstar pour 11,57 milliards de dollars et défie Starlink

Amazon annonce racheter Globalstar afin de développer son service de satellites Leo, ce qui permettra de connecter plus d’utilisateurs à l’échelle mondiale. Le montant de l’acquisition s’élève à 11,57 milliards de dollars. Ce sera un moyen de mieux rivaliser avec Starlink d’Elon Musk.

Pour les satellites, Amazon rachète Globalstar

Amazon explique que ce rachat va lui permettre d’améliorer Leo avec des services directs sur les appareils par le biais de son réseau satellite en orbite terrestre basse et d’étendre la couverture cellulaire aux clients hors de la portée des réseaux terrestres. Les nouvelles fonctionnalités font partie de la vision à long terme d’Amazon pour la connectivité spatiale et le groupe dit travailler avec les opérateurs mobiles et des partenaires supplémentaires pour fournir cette vision et étendre une connectivité fiable et à haut débit aux clients, peu importe où ils se trouvent dans le monde.

Globalstar est l’un des principaux opérateurs de services mobiles par satellite (MSS), un pionnier dans les satellites d’orbite non géostationnaire et la technologie device-to-device (D2D), et un fournisseur de communications d’urgence pour les clients du monde entier. Dans le cadre de l’accord, Amazon achètera les opérations, l’infrastructure et les actifs existants de Globalstar, y compris les licences de spectre MSS avec des autorisations mondiales. Cela permettra à Amazon Leo de fournir une connectivité continue pour les utilisateurs, les entreprises et les clients gouvernementaux du monde entier, qu’ils vivent ou travaillent dans des zones éloignées ou qu’ils se déplacent simplement dans et hors des réseaux cellulaires traditionnels. La flotte de satellites actuelle de Globalstar et ses nouveaux satellites dotés de capacités étendues fonctionneront en parallèle avec le système haut débit Amazon Leo et le système satellite « direct-to-device » prévu par Amazon.

Il y a également un partenariat avec Apple pour les fonctions satellite sur iPhone et Apple.

Du mieux à venir pour Amazon Leo

À partir de 2028, Amazon Leo déploiera son propre système satellite D2D de nouvelle génération permettant ainsi à Amazon de fournir des services voix, Internet et messagerie plus avancés aux smartphones et aux autres appareils cellulaires. Le système D2D d’Amazon Leo offrira une utilisation du spectre et une efficacité nettement supérieures à celles des systèmes D2C (Direct-to-Cell) traditionnels (comme Starlink), affirme Amazon, ce qui se traduira par des débits plus élevés et de meilleures performances pour les clients. Il s’intégrera également de manière transparente aux systèmes Amazon Leo de première et deuxième générations, formant ainsi un réseau unifié qui combine des services satellitaires fixes et mobiles pour répondre aux besoins d’un large éventail de clients et de cas d’utilisation.

Le réseau Amazon Leo complet comprendra des milliers de satellites en orbite terrestre basse et disposera d’une capacité suffisante pour prendre en charge des centaines de millions de terminaux clients à travers le monde.

Amazon dit que le rachat de Globalstar devrait être bouclé en 2027 si tout se passe bien. Il faudra pour cela recevoir le feu vert des régulateurs.