Internet par satellite : la mise en service d’Amazon Leo est programmée pour la mi-2026

Amazon affine son calendrier pour son service d’internet par satellite. Dans sa dernière lettre aux actionnaires, le CEO Andy Jassy a indiqué qu’Amazon Leo, nouveau nom du projet Kuiper, restait officiellement programmé pour une mise en service à la mi-2026. Une échéance importante pour un groupe qui veut s’imposer sur le marché stratégique du haut débit spatial face à des concurrents déjà bien installés.

Un réseau satellitaire pensé pour le grand public et les entreprises

Amazon Leo repose sur une future constellation de plus de 3 000 satellites en orbite basse. Cette armada satellitaire devrait apporter une connexion rapide et à faible latence dans les zones mal desservies par les réseaux terrestres, tout en visant aussi les besoins des entreprises, du transport aérien et des services publics. Amazon met notamment en avant une offre capable d’atteindre jusqu’à 1 Gbit/s avec son terminal Leo Ultra destiné aux usages les plus exigeants.

Le géant du e-commerce a déjà commencé à tester le service auprès de certains clients professionnels. Plusieurs accords ont aussi été annoncés dans l’aviation, les télécommunications et les services connectés, signe qu’Amazon cherche à sécuriser des débouchés concrets avant l’ouverture plus large du réseau.

Une montée en puissance encore loin d’être achevée

Le défi principal reste toutefois industriel. Début avril 2026, Amazon avait déployé 241 satellites, un chiffre qui montre l’avancée du programme, mais aussi l’ampleur du chemin à parcourir pour bâtir une couverture mondiale crédible et se hisser à la hauteur de Starlink. Le groupe a donc décidé d’accélérer ses cadences de production et de lancement pour préparer le véritable démarrage commercial.