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Microsoft Edge se met à jour plus rapidement pour rivaliser avec Chrome

2 min.
15 Juin. 2026 • 14:10
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À partir de la version 152, prévue le 27 août, Microsoft Edge adoptera un cycle de publication de deux semaines, s’alignant sur Google Chrome qui avait annoncé le même changement en mars.

Microsoft Edge

Microsoft Edge passe à des mises à jour toutes les deux semaines

L’adoption d’un cycle de publication plus court s’inscrit dans une tendance plus large de l’écosystème Chromium, dont Microsoft Edge est basé. En se rapprochant du rythme de Chrome, Microsoft réduit les écarts entre les deux navigateurs, ce qui peut faciliter la compatibilité de certaines extensions et accélère l’arrivée des nouveautés issues du projet open source Chromium. Cela permet également aux développeurs Web de tester plus rapidement leurs applications sur des versions à jour, avec moins de fragmentation entre navigateurs.

Le nouveau rythme de deux semaines s’applique aux versions stables de Microsoft Edge sur Windows, macOS, Linux et mobile, sans modification de configuration requise du côté des administrateurs. Microsoft met en avant trois bénéfices :

  • une disponibilité plus rapide des correctifs de sécurité et des améliorations de plateforme
  • des mises à jour individuelles plus légères et moins complexes
  • des cycles de validation plus prévisibles pour les entreprises.

Les entreprises qui préfèrent un rythme moins soutenu conservent l’option du canal « stable étendu », maintenu sur un cycle de huit semaines, soit une mise à jour toutes les quatre versions stables.

Le précédent de Visual Studio Code, passé aux mises à jour hebdomadaires il y a quelques mois avec un flux dense de nouveautés liées à l’intelligence artificielle, laisse entrevoir ce qu’un cycle plus rapide pourrait produire sur Microsoft Edge, qui embarque déjà de nombreuses fonctionnalités IA. Le raccourcissement du cycle ouvre aussi la voie à des correctifs de sécurité plus réactifs, un enjeu d’autant plus concret que des systèmes IA sont désormais utilisés pour identifier des failles logicielles exploitables.

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