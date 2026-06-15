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KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 15 juin
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[#BonPlan] Les promos High-Tech du 15 juin

9 min.
15 Juin. 2026 • 17:40
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Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

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— 🔥 Nouveautés du jour —

  • HOT! Lot de quatre AirTags 2  à 90,25 € sur @Amazon
  • Macbook Neo  (256Go de stockage) à 609€ sur @Amazon ou 715€ pour la version 512Go de stockage + touchID
  • Lot de 8 piles boutons au lithium 3V Duracell CR2032 à 5€ au lieu de 11,28€ sur @Amazon
  • Pack de 4 caméras eufy C35 + HomeBase Mini – Sans fil, Vision nocturne, Stockage local, IP67, Compatible solaire (Blanc) à 169€ au lieu de 199€ sur @Amazon
  • Aspirateur balai sans fil Dyson V10 Absolute (Via 73,80€ fidélité) à 295,20€ au lieu de 420€ sur @Carrefour
  • Aspirateur laveur Dreame H12 Pro Ultra – 16000 Pa, Lavage brosse 60°C, Séchage à chaud à 159€ au lieu de 235,64€ sur @Amazon
  • [Prime] Sélection de packs Blink en promotion – Ex : Sonnette vidéo Blink avec Sync Module Core + Caméra de surveillance Blink Outdoor 4 à 24,99€ au lieu de 79,99€ sur @Amazon
  • [Prime] Lecteur multimédia Amazon Fire TV Stick 4K Select (nouvelle génération) à 26,99€ au lieu de 54,99€ sur @Amazon
  • [Prime] Bundle DJI Osmo Action 4 Essentiel – Caméra d’Action étanche 4K/120 IPS avec capteur 1/1,3″ à 175€ au lieu de 218,70€ sur @Amazon
  • Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D à 215,57€ sur @AliExpress avec le code TPFR30
  • [Prime] Chargeur USB-C Anker Nano II 65W – 2 x USB-C + 1 x USB-A à 19,99€ au lieu de 29,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Smartphone 6,9″ Xiaomi Poco M7 – 8/256 Go, écran FHD+ 144Hz, Snapdragon 685, Double caméra AI 50 MP, 7000 mAh à 119€ au lieu de 163,55€ sur @Amazon
  • Écouteurs Intra-Auriculaires Sennheiser Sport True Wireless – Réduction de Bruit, IP54 et Batterie de 27h à 60,35€ au lieu de 92,19€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • [Prime] Jeu Lego Star Wars 75419 – L’Étoile de la Mort UCS, 9023 pièces 38 minifigurines à 828,69€ sur @Amazon
  • Console Nintendo Switch 2 – Version EU à 382,87€ sur @AliExpress avec le code TPFR45
  • LEGO Jurassic World 77985 – Les Fossiles de Dinosaure : Le Tricératops (via remise au panier) à 73,90€ au lieu de 99,99€ sur @Amazon
  • [Prime] Lot de 3 Câbles USB-C vers USB-C Anker – tressés, 1,5m, 240W à 12,99€ au lieu de 19,22€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • [Prime] Robot Tondeuse sans fil Dreame A1 Pro – 360° 3D LiDAR, Recommandé 2000m², Contrôle Via App à 792,30€ sur @Amazon
  • [Prime] Sélection de packs Blink en promotion – Ex : Caméra de surveillance Blink Mini 2K+ avec Sync Module Core + Caméra Blink Outdoor 4 à 29,99€ au lieu de 124,98€ sur @Amazon

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

  • HOT! Compresseur portable Xiaomi Mi Portable Air Pump 2 à 35,99€ sur @Amazon
  • Tracker Bluetooth Ugreen FineTrack 2 – Alarme 110 dB, Réseau Apple Find My (iOS), Autonomie 7 ans, Fluorescent, IP68 à 13,99€ au lieu de 18,43€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Écouteurs sans fil CMF by Nothing Buds 2 Plus Bleu (Vendeurs Tiers) à 28€ sur @Cdiscount
  • Ecouteurs Nothing CMF Buds 2 Orange à 27,99€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • HOT! [Via Paypal] Caméra d’action 360° Insta360 X5 – Vidéo 8K à 311,64€ sur @AliExpress avec le code SS6FR50
  • [Via PayPal] Drone DJI Mini 5 Pro à 516,62€ sur @AliExpress avec le code SS6FR110
  • [Via Paypal] Montre Connectée Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 à 270,14€ sur @AliExpress avec le code SS6FR50ra
  • Montre connectée Apple Watch Series 11 GPS – 46 mm Obsidienne, violet, gris ou Rose, bracelet taille M ou L (via remise de 7.58€ au panier) à 379€ au lieu de 460,10€ sur @Amazon

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

  • HOT! iPad Air 11 pouces M3 à 529€ sur @Amazon
  • Tablette 11″ Apple iPad avec Puce A16 – Bleu  à 359€ au lieu de 409€ sur @Amazon
  • HOT! Tablette 13″ Apple iPad AIR – M3, 128 Go à 749€ au lieu de 807€ sur @Amazon.de – livrable en Franc
  • Tablette 11″ Apple iPad Air M4 2026 Wi-Fi – RAM 12 Go, 128 Go, Version Importée (Vendeur Bluesky-EU) à 549,99€ au lieu de 669€ sur @Rakuten
  • Tablette 12.1″ Xiaomi Redmi Pad 2 Pro – 2.5K 120Hz, 6/128 Go, 12000mAh, Gris (Entrepôt FR) à 183,40€ sur @AliExpress avec le code AEVS16

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (via 30€ sur la carte fidélité) – Sélection de magasins à 414,90€ sur @Carrefour avec le code 12DRIVE10

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD Interne M.2 NVMe Netac NV3000 – 1 To à 85,39€ sur @AliExpress avec le code FR6SS11

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

  • TV 48″ LG OLED48C5 – OLED Evo, 4K, 144 Hz, HDR10, Dolby Vision & Atmos, FreeSync Premium/G-Sync, VRR & ALLM, HDMI 2.1 (via remise au panier) à 671,44€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Vidéoprojecteur Magcubic HY310 4K à 50,82€ au lieu de 182,92€ sur @Aliexpress avec le code FR6SS06
  • Boitier Multimédia Xiaomi TV Mi box S – 3ème génération, 32 Go (expédition France) à 36,51€ sur @AliExpress avec le code SRFR04
  • HOT! Barre de Son Sonos Beam Gen 2 – Dolby Atmos et contrôle Vocal, noir ou blanc à 379€ au lieu de 465,74€ sur @Amazon
  • TV 65″ Xiaomi TV A Pro 65 2026 – QLED 4K, HDR10+, Google TV à 405,58€ au lieu de 769,99€ sur @AliExpress avec le code ASFR60
  • TV 55 » Philips 55PUS7000/12 – 4K (139 cm), LED à 299,99€ au lieu de 349,99€ sur @Carrefour

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed Noir (Linéaire) – GL Red à 65,99€ au lieu de 99,99€ sur @Fnac avec le code LOGI20

➡️ PC portables / PC fixes :

  • PC Portable 13″ Apple MacBook Neo – Puce A18 Pro, RAM 8 Go, SSD 256 Go, MHFA4FN/A (Via 50€ sur la Carte de Fidélité) à 599€ au lieu de 669€ sur @Carrefour
  • PC portable 15,1″ Lenovo Legion 5 15IRX10 – OLED, i7 13650HX, 32 Go RAM, 1 To SSD, RTX 5070, Windows 11 à 1699,99€ au lieu de 1899,99€ sur @Fnac
  • PC portable 15,3″ Lenovo IdeaPad Slim 3 – Core i5-13420H, Ram 24 Go, SSD 1 To, Sans OS à 549,99€ au lieu de 799,99€ sur @Cdiscount avec le code PACMAN50
  • PC portable Gamer 17,3 » Lenovo LOQ 17IRX10 – FHD IPS 165hz, Core i7-13700HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Batterie 60Wh (Sans OS) à 1329,99€ au lieu de 1049,99€ sur @Cdiscount

➡️ Composants PC :

  • Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 140€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

  • Aspirateur Laveur 3-en-1 20000Pa-2026 Redroad H15-Autonomie 50 Mins,Autonettoyage & Auto-Propulsé,Grand réservoir 910ML,Écran LED à 159€ au lieu de 189,99€ sur @Cdiscount
  • Climatiseur Mobile Silencieux 9000BTU à 339,99€ au lieu de 482,99€ sur Amazon
  • Réfrigérateur américain Haier HSR3918EIMP – 515L, Total No Frost, Distributeur d’eau et glace, Multi Air Flow, Gris à 799€ sur @E.Leclerc
  • Purificateur d’Air Levoit Chambre Silencieux, Élimine 99.97% des Allergènes, Jusqu’à 35m², Air Purifier Poussières Animaux Odeurs Core 200S à 79,99€ au lieu de 96,72€ sur @Amazon

— 🔥 Divers —

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