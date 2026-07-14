Claude for Teachers : Anthropic offre un an d’accès premium aux enseignants… américains

Anthropic veut installer Claude dans les salles de classe. Après Claude for Education en 2025, le géant de l’IA lance Claude for Teachers, une initiative qui offre gratuitement un an d’accès à ses fonctions premium aux enseignants du primaire et du secondaire aux États-Unis. L’offre vise les éducateurs seuls, avant une future formule dédiée aux écoles et aux districts scolaires.

Des outils Claude adaptés aux besoins pédagogiques

Une fois leur statut vérifié, les enseignants éligibles obtiennent l’accès à Claude avec le connecteur Learning Commons, ainsi qu’à une série de compétences conçues pour les tâches pédagogiques. Anthropic explique que ces outils ont été élaborés autour des besoins exprimés par les enseignants, puis évalués pour vérifier leur « rigueur, leur alignement pédagogique et leur utilisabilité en classe ».

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Ces fonctions doivent aider à préparer des cours, adapter des supports, concevoir des activités, structurer des évaluations ou accompagner la réflexion pédagogique. Anthropic insiste sur une approche fondée sur les sciences de l’apprentissage, plutôt que sur une simple mise à disposition généraliste d’un chatbot.

Claude Cowork et Claude Code inclus dans l’offre

Claude for Teachers comprend aussi l’accès à Claude Cowork et Claude Code, deux outils plus avancés de l’écosystème Anthropic. Le premier vise les tâches de travail assisté, tandis que le second s’adresse davantage aux usages techniques et à la programmation. L’entreprise accompagne cette annonce d’un guide de maîtrise de l’IA destiné aux enseignants.

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La bataille de l’IA éducative s’intensifie

Les enseignants américains peuvent demander l’accès jusqu’au 30 juin 2027. Avec cette offre gratuite, Anthropic répond à une tendance déjà amorcée par OpenAI avec ChatGPT for Teachers.