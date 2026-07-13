SpaceX : la FAA autorise le retour en vol de Starship après l’échec du booster en mai

SpaceX peut préparer un nouveau lancement de son lanceur Starship. La Federal Aviation Administration (FAA) a clôturé son examen après l’échec du retour du booster Super Heavy lors d’un vol d’essai en mai, ouvrant la voie à une nouvelle tentative depuis le Texas dès le 16 juillet. Ce vol doit permettre à l’entreprise de tester à nouveau la version V3 de son gigantesque lanceur réutilisable.

Un problème identifié lors du retour du Super Heavy

Lors du précédent essai, la mission avait franchi plusieurs étapes importantes : décollage, séparation des étages et déploiement de charges de test. Mais le booster n’avait pas réussi à rallumer correctement ses moteurs pour simuler son retour dans le golfe du Mexique. Il avait fini sa course dans l’eau, obligeant SpaceX et la FAA à analyser l’incident avant toute reprise.

Selon la FAA, les causes probables incluent des « effets thermiques sur des composants du système de propulsion » ainsi que des réglages erronés du système d’alerte moteur. SpaceX affirme avoir modifié la séquence d’allumage, les systèmes d’alarme et certaines procédures d’abandon afin de rendre le basculement et le rallumage du booster plus fiables.

Les premiers satellites Starlink V3 à bord

Le prochain vol ne transportera plus seulement des simulateurs. SpaceX prévoit d’embarquer 20 satellites Starlink de troisième génération, conçus pour augmenter la capacité du réseau et améliorer les débits. Ces satellites expérimentaux doivent communiquer avec la constellation existante par lasers à haute capacité avant de se consumer dans l’atmosphère environ 20 minutes après leur déploiement.

Un test décisif pour la réutilisation totale

Starship reste au cœur de la stratégie de SpaceX, autant pour Starlink que pour les ambitions lunaires et martiennes de l’entreprise. Ce nouveau vol devra prouver que la méthode « voler, échouer, corriger » peut encore accélérer le développement du lanceur sans compromettre la sécurité.