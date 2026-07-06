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Pluton et Titan cacheraient une mystérieuse molécule encore inconnue dans le Système solaire

3 min.
6 Juil. 2026 • 20:45
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Les observations du télescope spatial James-Webb viennent d’ajouter une énigme à l’étude des mondes glacés. Des chercheurs ont identifié, sur Pluton comme sur Titan, une signature infrarouge qui ne correspond à aucune molécule clairement répertoriée dans les bases de données spectroscopiques. Cette absorption, détectée autour de 5,11 micromètres, pourrait révéler la présence d’un composé organique encore jamais observé directement.

Une même signature chimique sur deux mondes très différents

Pluton et Titan n’ont pas grand-chose en commun à première vue. La planète naine évolue aux confins du Système solaire, tandis que Titan est le plus grand satellite de Saturne. Tous deux possèdent néanmoins une atmosphère riche en azote et en méthane, où les réactions provoquées par la lumière solaire produisent un voile organique dense.

Titan Lune

En examinant une fenêtre infrarouge moins perturbée par cette brume, les scientifiques ont repéré une bande d’absorption centrée à 5,113 micromètres. Sur Titan, elle apparaît avec une profondeur estimée entre 6 et 7 %. Une caractéristique comparable est visible sur Pluton, mais elle y est environ trois fois plus large, ce qui pourrait traduire une différence dans la structure ou l’état physique du matériau.

Des candidats, mais aucune identification certaine

L’équipe a comparé cette signature aux données de laboratoire disponibles pour les glaces et composés organiques susceptibles d’exister sur ces deux mondes. Plusieurs pistes sont envisagées, parmi lesquelles des allènes, du benzène mélangé à d’autres espèces, du kétène ou, plus prudemment, de l’acétylène.

Aucune hypothèse ne permet toutefois d’expliquer parfaitement les mesures. « Nous avons quelques candidats, mais ce ne sera pas un composé simple », a déclaré Bruno Bézard, chercheur à l’Observatoire de Paris et premier auteur de l’étude. « Quoi qu’il en soit, ce sera une surprise. »

James-Webb et Dragonfly pour poursuivre l’enquête

De nouvelles observations de James-Webb devraient aider à affiner la recherche. Plus loin dans le temps, la mission Dragonfly de la NASA doit explorer Titan au milieu des années 2030. Ses instruments pourraient apporter des indices décisifs sur la composition chimique de cette lune fascinante, et peut-être enfin mettre un nom sur cette molécule mystérieuse.

SOURCEGizmodo

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