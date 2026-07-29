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HBO Max lance Shorts, des vidéos verticales avec ses programmes

3 min.
29 Juil. 2026 • 10:13
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Warner Bros Discovery propose deux nouvelles fonctionnalités sur HBO Max : un flux avec des vidéos verticales baptisé HBO Max Shorts pour découvrir du contenu façon TikTok et Ask HBO Max, un outil de recherche conversationnelle. Ces deux nouveautés sont actuellement testées de façon expérimentale aux États-Unis, avant une extension prévue à d’autres pays.

HBO Max Shorts Videos Verticales

HBO Max Shorts, un flux inspiré de TikTok

HBO Max Shorts propose un flux de vidéos verticales composé de bandes-annonces, de clips et de contenus bonus, personnalisé selon l’historique de visionnage de chaque utilisateur du service de streaming. Un outil d’intelligence artificielle repère les scènes les plus marquantes au sein des films et séries disponibles sur la plateforme et les adapte au format vertical, avant qu’une équipe d’éditeurs humains ne valide la sélection finale, garantissant ainsi un contrôle qualité sur les extraits proposés.

Depuis ce flux, l’utilisateur peut lancer immédiatement la lecture d’un titre ou l’ajouter à sa liste personnelle dans une expérience de navigation pensée pour rester continue. Cette fonctionnalité est actuellement disponible en test sur iOS aux États-Unis, avant une extension vers davantage d’appareils, de pays et de contenus, notamment sportifs. Il n’y a cependant pas encore une date précise pour la France.

Ask HBO Max, une recherche en langage naturel

Une autre nouveauté est Ask HBO Max qui permet aux utilisateurs adultes de formuler leurs requêtes de manière conversationnelle plutôt que par mots-clés stricts, avec des exemples concrets comme « j’ai envie d’une comédie », « un drame familial dysfonctionnel » ou « le meilleur film pour une soirée entre amies ». L’outil est capable d’interpréter l’intention derrière ces phrases et de proposer des recommandations pertinentes, même lorsque les métadonnées associées aux contenus ne correspondent pas exactement aux termes employés par l’utilisateur.

Cette fonctionnalité est pour l’instant disponible en version expérimentale sur Android, également limitée aux États-Unis avant un déploiement élargi à d’autres appareils et pays. Les deux outils, Shorts et Ask, s’inscrivent ainsi dans une même logique d’amélioration de la découverte de contenu, l’un misant sur la vidéo courte et personnalisée, l’autre sur la compréhension sémantique des demandes des utilisateurs.

Ces annonces placent HBO Max dans la continuité de tendances déjà observées chez les autres services de streaming. Netflix et Disney+ proposent déjà des flux vidéos verticaux similaires à celui de HBO Max Shorts, tandis que Netflix teste également de son côté une fonctionnalité de recherche conversationnelle comparable à Ask HBO Max, en partenariat avec OpenAI. Warner Bros Discovery rejoint ainsi un mouvement plus large de l’industrie du streaming qui cherche à faciliter la découverte de contenu grâce à des interfaces plus proches des usages popularisés par les réseaux sociaux et les chatbots IA.

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