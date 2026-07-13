TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels Waze ajoute des fonctions de Gemini et se veut moins bavard
Logiciels

Waze ajoute des fonctions de Gemini et se veut moins bavard

3 min.
13 Juil. 2026 • 20:38
1

Waze déploie une mise à jour intégrant l’intelligence artificielle Gemini de Google, avec un déploiement mondial sur l’application Android et iOS pour la majorité des nouvelles fonctionnalités.

Waze Application Signalement Moins Bavard

Gemini s’invite dans Waze

Cette évolution technique ne remet pas en cause l’identité propre de l’application GPS qui conserve son fonctionnement communautaire distinct de Google Maps. Waze mémorise désormais les préférences de conduite de chaque utilisateur, comme la préférence pour l’autoroute plutôt que pour des voies rapides, afin d’affiner ses recommandations d’itinéraires sur la durée. Cette personnalisation reste optionnelle, l’utilisateur pouvant désactiver cette mémorisation à tout moment dans les paramètres de l’application.

L’intégration de Gemini permet également d’élargir les capacités de recherche au sein de l’application, en s’appuyant sur des descriptions vagues plutôt que sur des noms précis de lieux. Un automobiliste peut désormais demander à trouver une station-service proposant du café au lait végétal, sans connaître l’établissement exact, dans une logique proche de la fonction « Demande à Maps » déjà présente sur Google Maps.

Le signalement vocal des incidents gagne aussi en étendue. Les utilisateurs pouvaient jusqu’ici signaler oralement des accidents ou des ralentissements, mais l’application accepte désormais également les signalements de fermetures de routes ou d’adresses incorrectes, toujours sans quitter les mains du volant.

Le mode moto s’améliore

Le mode moto de Waze bénéficie d’un enrichissement particulier grâce à l’intelligence artificielle, avec des suggestions d’itinéraires intégrant désormais des voies étroites ou des raccourcis spécifiquement adaptés aux deux roues. L’application signale également plusieurs dangers propres à ce mode de conduite, parmi lesquels les ralentisseurs, les passages piétons surélevés et les ponts étroits. Cette fonctionnalité reste toutefois limitée géographiquement, avec un déploiement initial en Argentine, au Brésil, en Colombie, en Malaisie, au Mexique, au Pérou et aux Philippines.

Enfin, face à la multiplication des alertes générées par ces nouvelles fonctionnalités, Waze met en place un mode moins bavard, pensé pour réduire le volume de notifications reçues par l’utilisateur. Ce réglage ne laisse alors passer que les alertes jugées critiques pour la sécurité du conducteur, préservant ainsi l’équilibre entre les informations utiles et le confort d’utilisation.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Gemini Chrome Logiciels

Google Chrome ajoute plusieurs fonctions d’IA avec Gemini

Gmail Logo Internet

Gmail ajoute trois fonctions IA gratuites avec Gemini

Google Maps Logo Icone Logiciels

Google Maps ajoute l’IA Gemini pour discuter à pied ou à vélo

Google Chrome Gemini Barre Laterale Logiciels

Gemini dans Google Chrome ajoute un agent IA pour l’automatisation des tâches

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Intel Logo

Intel investit 5 milliards d’euros en Europe pour l’IA

13 Juil. 2026 • 22:34
0 Business

Intel annonce un investissement de 5 milliards d’euros en Europe, plus exactement au niveau de son campus irlandais de Leixlip, en banlieue de...

Firesat

FireSat : trois satellites dédiés aux incendies de forêt sont désormais opérationnels

13 Juil. 2026 • 19:15
0 Science

C’est d’actualité : la surveillance des incendies prend une nouvelle dimension avec FireSat. Muon Space a lancé les trois...

Freddy

Freddy Krueger est de retour : Paramount relance Les Griffes de la nuit

13 Juil. 2026 • 18:46
2 Geekeries

Freddy Krueger s’apprête à hanter une nouvelle génération de spectateurs. Paramount a en effet conclu un accord avec les...

Email Mail Apple Application Logo

Voici pourquoi vous recevez plein d’e-mails pour les pixels de suivi

13 Juil. 2026 • 18:31
0 Internet

La CNIL impose désormais le consentement préalable des internautes avant l’utilisation de pixels de suivi dans les e-mails marketing,...

Starship 10ème essai

SpaceX : la FAA autorise le retour en vol de Starship après l’échec du booster en mai

13 Juil. 2026 • 16:55
0 Science

SpaceX peut préparer un nouveau lancement de son lanceur Starship. La Federal Aviation Administration (FAA) a clôturé son examen...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Waze ajoute des fonctions de Gemini et se veut moins bavard

Waze ajoute des fonctions de Gemini et se veut moins bavard

13 Jul. 2026 • 20:38

image de l'article Bêta 5 pour iOS 26.6, macOS 26.6, watchOS 26.6, tvOS 26.6 et visionOS 26.6

Bêta 5 pour iOS 26.6, macOS 26.6, watchOS 26.6, tvOS 26.6 et visionOS 26.6

13 Jul. 2026 • 19:32

image de l'article La plainte d’Apple ne change pas les plans d’OpenAI pour son premier produit

La plainte d’Apple ne change pas les plans d’OpenAI pour son premier produit

13 Jul. 2026 • 19:09

image de l'article Apple décroche une part record de 20 % avec ses iPhone

Apple décroche une part record de 20 % avec ses iPhone

13 Jul. 2026 • 17:43

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site