Waze ajoute des fonctions de Gemini et se veut moins bavard

Waze déploie une mise à jour intégrant l’intelligence artificielle Gemini de Google, avec un déploiement mondial sur l’application Android et iOS pour la majorité des nouvelles fonctionnalités.
Cette évolution technique ne remet pas en cause l’identité propre de l’application GPS qui conserve son fonctionnement communautaire distinct de Google Maps. Waze mémorise désormais les préférences de conduite de chaque utilisateur, comme la préférence pour l’autoroute plutôt que pour des voies rapides, afin d’affiner ses recommandations d’itinéraires sur la durée. Cette personnalisation reste optionnelle, l’utilisateur pouvant désactiver cette mémorisation à tout moment dans les paramètres de l’application.
L’intégration de Gemini permet également d’élargir les capacités de recherche au sein de l’application, en s’appuyant sur des descriptions vagues plutôt que sur des noms précis de lieux. Un automobiliste peut désormais demander à trouver une station-service proposant du café au lait végétal, sans connaître l’établissement exact, dans une logique proche de la fonction « Demande à Maps » déjà présente sur Google Maps.
Le signalement vocal des incidents gagne aussi en étendue. Les utilisateurs pouvaient jusqu’ici signaler oralement des accidents ou des ralentissements, mais l’application accepte désormais également les signalements de fermetures de routes ou d’adresses incorrectes, toujours sans quitter les mains du volant.
Le mode moto de Waze bénéficie d’un enrichissement particulier grâce à l’intelligence artificielle, avec des suggestions d’itinéraires intégrant désormais des voies étroites ou des raccourcis spécifiquement adaptés aux deux roues. L’application signale également plusieurs dangers propres à ce mode de conduite, parmi lesquels les ralentisseurs, les passages piétons surélevés et les ponts étroits. Cette fonctionnalité reste toutefois limitée géographiquement, avec un déploiement initial en Argentine, au Brésil, en Colombie, en Malaisie, au Mexique, au Pérou et aux Philippines.
Enfin, face à la multiplication des alertes générées par ces nouvelles fonctionnalités, Waze met en place un mode moins bavard, pensé pour réduire le volume de notifications reçues par l’utilisateur. Ce réglage ne laisse alors passer que les alertes jugées critiques pour la sécurité du conducteur, préservant ainsi l’équilibre entre les informations utiles et le confort d’utilisation.
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