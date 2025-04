Netflix teste un moteur de recherche utilisant l’IA d’OpenAI

Netflix teste actuellement une nouvelle fonctionnalité de recherche basée sur l’intelligence artificielle, destinée à aider les abonnés à trouver des films et séries plus facilement. Ce système, développé avec la technologie d’OpenAI (créateur de ChatGPT), permet des requêtes bien plus précises que les simples critères de genre ou de noms d’acteurs. Par exemple, les utilisateurs peuvent désormais indiquer leur humeur pour obtenir des recommandations personnalisées.

Pour l’instant, seuls certains abonnés en Australie et en Nouvelle-Zélande ont accès à cet outil, exclusivement sur iOS. Netflix prévoit toutefois d’étendre rapidement les tests à d’autres marchés, dont les États-Unis, comme l’indique Bloomberg.

Le service de streaming utilise déjà l’IA depuis des années, notamment pour son algorithme de recommandation, qui s’appuie sur l’historique de visionnage. Mais l’évolution pour le moteur de recherche marque un pas de plus dans l’intégration des technologies intelligentes. Ted Sarandos, co-patron de Netflix, a d’ailleurs souligné que l’IA doit améliorer la création cinématographique, sans remplacer les talents humains comme les scénaristes ou les acteurs. Cette précision n’est pas anodine. À Hollywood, nombreux sont ceux qui redoutent que l’IA ne serve à réduire les coûts en supprimant des emplois.

Contrairement à ses habitudes, Netflix ne déploie pas de manière massive le test du moteur de recherche s’appuyant sur l’intelligence artificielle avec OpenAI : les utilisateurs doivent volontairement participer aux tests. Une approche prudente qui pourrait permettre de rassurer autant que d’affiner les résultats.