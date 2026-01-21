TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones Netflix prépare une refonte majeure de son application mobile pour 2026
Smartphones

Netflix prépare une refonte majeure de son application mobile pour 2026

3 min.
21 Jan. 2026 • 16:41
0

Netflix a annoncé, lors de la présentation de ses résultats du quatrième trimestre de 2025, une refonte complète de son application mobile prévue pour 2026. Face à la domination de YouTube, TikTok et Instagram sur les écrans de smartphones, le géant du streaming repense son interface pour l’adapter aux habitudes de consommation actuelles.

Netflix Logo

Greg Peters, co-patron de l’entreprise, décrit cette mise à jour comme une fondation essentielle pour « mieux servir l’expansion de notre activité au cours de la décennie à venir ». L’objectif est de créer une architecture flexible permettant au service de streaming d’itérer, de tester et d’améliorer ses fonctionnalités en continu.

L’offensive sur le format court et les podcasts vidéo

Au cœur de cette stratégie se trouve une intégration plus poussée des vidéos verticales. Testée depuis mai, cette fonctionnalité présente des extraits de films et séries dans un format que les utilisateurs de TikTok ou Instagram Reels connaissent bien. L’idée est d’utiliser ces clips courts comme un levier puissant pour capter l’attention et augmenter le temps passé sur l’application.

Ce format servira notamment de vitrine pour la nouvelle offensive de Netflix, à savoir les podcasts vidéo. Greg Peters a souligné que ces vidéos verticales permettront de promouvoir de nouveaux types de contenus, citant explicitement ce format. La plateforme vient d’ailleurs de lancer ses premiers podcasts vidéo originaux avec des personnalités comme Pete Davidson et Michael Irvin, tout en signant des partenariats stratégiques avec Spotify et iHeartMedia pour importer des bibliothèques existantes.

Une concurrence qui dépasse le simple streaming

Cette mutation vise à améliorer la découverte de contenus, rapprochant l’expérience utilisateur de celle des réseaux sociaux sans pour autant chercher à les imiter. Netflix se positionne sur l’expérimentation plutôt que la copie, cherchant avant tout à renforcer ses capacités de recommandation.

Ted Sarandos, l’autre co-patron de Netflix, a rappelé que la bataille pour l’attention ne se limite plus aux autres services de streaming avec abonnement. « Les lignes de concurrence autour de la consommation télévisuelle s’estompent déjà », a-t-il déclaré, notant que YouTube diffuse désormais la NFL et les Oscars, tandis qu’Apple brigue les Emmy Awards. Pour Netflix, qui a généré 45,2 milliards de dollars de revenus en 2025 et franchi le cap des 325 millions d’abonnés, il s’agit de rivaliser avec l’industrie du divertissement dans son ensemble, alors qu’Instagram s’apprête aussi à entrer dans l’arène.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Netflix Logo Actu OS

Netflix supprime la fonction pour caster depuis un smartphone

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Prince of Persia Les Sables du Temps Remake

Ubisoft se restructure et annule le remake de Prince of Persia avec d’autres jeux

21 Jan. 2026 • 19:19
0 Jeux vidéo

Ubisoft a annoncé une réorganisation majeure entraînant l’annulation de six jeux, dont le remake de Prince of Persia: Les Sables...

OnePlus 15 Arriere

OnePlus dément formellement les rumeurs de fermeture

21 Jan. 2026 • 18:19
0 Mobiles / Tablettes

OnePlus a réfuté les allégations selon lesquelles l’entreprise serait en voie de disparition, qualifiant de « fausses...

YouTube Shorts

YouTube Shorts va permettre aux créateurs d’utiliser leur clone-IA dans leurs vidéos

21 Jan. 2026 • 15:35
0 Internet

Voilà qui risque fort de susciter la polémique : le CEO de YouTube Neal Mohan a annoncé que les créateurs pourront...

Akai MPC XL

Akai MPC XL : Akai commercialise sa groovebox la plus puissante

21 Jan. 2026 • 14:30
1 Matériel

Akai frappe un grand coup avec la MPC XL, une nouvelle groovebox autonome qui repousse les limites de la célèbre gamme MPC....

guide achat ssd interne nvme pour pc et ps5 Matériel

Meilleurs SSD internes (M.2 NVMe) : notre guide d’achat 2026 pour booster un PC et une PS5

21 Jan. 2026 • 13:00
2

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Premier trailer pour la saison 2 de La Dernière chose qu’il m’a dite

Premier trailer pour la saison 2 de La Dernière chose qu’il m’a dite

21 Jan. 2026 • 18:38

image de l'article Les secrets industriels d’Apple volés après un piratage de Luxshare

Les secrets industriels d’Apple volés après un piratage de Luxshare

21 Jan. 2026 • 18:38

image de l'article For All Mankind saison 5 : Apple TV dévoile la date de sortie et un teaser

For All Mankind saison 5 : Apple TV dévoile la date de sortie et un teaser

21 Jan. 2026 • 17:17

image de l'article Netflix prépare une refonte majeure de application mobile pour 2026

Netflix prépare une refonte majeure de application mobile pour 2026

21 Jan. 2026 • 16:42

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site