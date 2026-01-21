Netflix prépare une refonte majeure de son application mobile pour 2026

Netflix a annoncé, lors de la présentation de ses résultats du quatrième trimestre de 2025, une refonte complète de son application mobile prévue pour 2026. Face à la domination de YouTube, TikTok et Instagram sur les écrans de smartphones, le géant du streaming repense son interface pour l’adapter aux habitudes de consommation actuelles.

Greg Peters, co-patron de l’entreprise, décrit cette mise à jour comme une fondation essentielle pour « mieux servir l’expansion de notre activité au cours de la décennie à venir ». L’objectif est de créer une architecture flexible permettant au service de streaming d’itérer, de tester et d’améliorer ses fonctionnalités en continu.

L’offensive sur le format court et les podcasts vidéo

Au cœur de cette stratégie se trouve une intégration plus poussée des vidéos verticales. Testée depuis mai, cette fonctionnalité présente des extraits de films et séries dans un format que les utilisateurs de TikTok ou Instagram Reels connaissent bien. L’idée est d’utiliser ces clips courts comme un levier puissant pour capter l’attention et augmenter le temps passé sur l’application.

Ce format servira notamment de vitrine pour la nouvelle offensive de Netflix, à savoir les podcasts vidéo. Greg Peters a souligné que ces vidéos verticales permettront de promouvoir de nouveaux types de contenus, citant explicitement ce format. La plateforme vient d’ailleurs de lancer ses premiers podcasts vidéo originaux avec des personnalités comme Pete Davidson et Michael Irvin, tout en signant des partenariats stratégiques avec Spotify et iHeartMedia pour importer des bibliothèques existantes.

Une concurrence qui dépasse le simple streaming

Cette mutation vise à améliorer la découverte de contenus, rapprochant l’expérience utilisateur de celle des réseaux sociaux sans pour autant chercher à les imiter. Netflix se positionne sur l’expérimentation plutôt que la copie, cherchant avant tout à renforcer ses capacités de recommandation.

Ted Sarandos, l’autre co-patron de Netflix, a rappelé que la bataille pour l’attention ne se limite plus aux autres services de streaming avec abonnement. « Les lignes de concurrence autour de la consommation télévisuelle s’estompent déjà », a-t-il déclaré, notant que YouTube diffuse désormais la NFL et les Oscars, tandis qu’Apple brigue les Emmy Awards. Pour Netflix, qui a généré 45,2 milliards de dollars de revenus en 2025 et franchi le cap des 325 millions d’abonnés, il s’agit de rivaliser avec l’industrie du divertissement dans son ensemble, alors qu’Instagram s’apprête aussi à entrer dans l’arène.