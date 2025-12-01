TENDANCES
KultureGeek Apps Mobiles et Tablettes Netflix supprime la fonction pour caster depuis un smartphone
Apps Mobiles et Tablettes

Netflix supprime la fonction pour caster depuis un smartphone

1 Déc. 2025 • 14:10
0

Netflix a retiré sans préavis la fonction pour caster depuis les smartphones. Les utilisateurs ne peuvent désormais plus profiter de cette fonction de recopie vidéo de contenu depuis leur téléphone vers la plupart des téléviseurs et boîtiers de streaming récents, y compris les modèles récents de Chromecast et le Google TV Streamer. Ce changement radical a été découvert par des utilisateurs avant d’être confirmé sur le site de Netflix.

Netflix Logo

Netflix met fin à la fonction Caster

La documentation de Netflix indique désormais que le service ne prend plus en charge le système pour caster depuis les appareils mobiles vers la majorité des téléviseurs et boitîers de streaming. Les abonnés sont redirigés vers l’utilisation de la télécommande fournie avec leur matériel et l’application native intégrée.

D’après les témoignages d’utilisateurs, le bouton pour caster a commencé à disparaître des applications mobiles à la mi-novembre. Netflix n’a fourni aucun avertissement préalable. Un utilisateur relate avoir contacté le service client, où un représentant a justifié cette décision par une volonté d améliorer l’expérience client. L’explication selon laquelle les appareils équipés de télécommandes ne peuvent plus recevoir de diffusion mobile laisse perplexe.

Seuls quelques cas particuliers échappent à cette nouvelle règle. Les anciens modèles de Chromecast dépourvus de télécommande conservent cette capacité, tout comme certains téléviseurs intégrant nativement la technologie Google Cast. Mais même sur ces appareils, la restriction se durcit : seuls les abonnements premium sans publicité maintiennent l’accès à la diffusion, alors que les formules avec publicités en sont totalement privées.

Cette différence par niveau tarifaire révèle une stratégie de segmentation plus large. En réservant une fonctionnalité basique aux offres les plus onéreuses, Netflix creuse l’écart entre ses différentes catégories d’abonnés.

