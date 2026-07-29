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ChatGPT se rapproche du milliard d’utilisateurs actifs hebdomadaires

2 min.
29 Juil. 2026 • 11:13
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ChatGPT serait sur le point de franchir le seuil spectaculaire du milliard d’utilisateurs actifs hebdomadaires. Selon les informations rapportées par The Information (hum…), le service d’OpenAI atteindrait ce cap moins de quatre ans après son lancement public, confirmant la place centrale désormais occupée par l’intelligence artificielle générative dans les usages numériques.

Une croissance fulgurante, mais plus lente que prévu

À l’été 2024, ChatGPT comptait environ 200 millions d’utilisateurs par semaine. Ce total aurait ensuite atteint 900 millions en février 2026, dernier chiffre communiqué publiquement. Le passage au milliard représenterait donc une progression considérable, même si OpenAI espérait initialement atteindre cet objectif avant la fin de l’année 2025.

ChatGPT 1 billion

Ce décalage de plusieurs mois pourrait signaler un ralentissement naturel après une phase d’adoption exceptionnellement rapide. Il ne remet toutefois pas en cause l’avance de ChatGPT, qui demeure l’un des services d’intelligence artificielle les plus utilisés au monde.

OpenAI conserve une avance sur Gemini et Meta AI

Google et Meta revendiquent également des audiences proches du milliard d’utilisateurs pour leurs assistants respectifs, mais leurs statistiques sont généralement calculées sur une base mensuelle. La comparaison reste donc largement favorable à OpenAI, dont les utilisateurs reviendraient beaucoup plus régulièrement sur ChatGPT.

Google bénéficie néanmoins d’un levier considérable avec l’intégration de Gemini dans son moteur de recherche. Les réponses générées automatiquement dans les résultats ne seraient pas systématiquement comptabilisées parmi les utilisateurs directs de l’assistant, ce qui rend les comparaisons délicates.

OpenAI compterait par ailleurs plus de 50 millions d’abonnés payants, tandis que l’immense majorité du public continuerait d’utiliser ChatGPT gratuitement. Cette répartition explique l’intérêt croissant de l’entreprise pour la publicité et les nouvelles formules commerciales.

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