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MAI-Cyber-1-Flash : Microsoft lance son IA qui trouve des failles de sécurité

3 min.
29 Juil. 2026 • 9:37
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Microsoft a annoncé deux avancées dans le domaine de la cybersécurité : MAI-Cyber-1-Flash, son premier modèle d’intelligence artificielle spécifiquement conçu pour trouver des failles de sécurité, et Project Perception, un système d’agents IA autonomes qui est destiné à la défense continue des réseaux. Ces deux annonces s’accompagnent d’un déploiement progressif, avec une version publique test de Project Perception pour le 3 août.

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Microsoft affirme que son IA fait mieux que les autres

La combinaison de MAI-Cyber-1-Flash et de GPT-5.4 au sein de MDASH, le harnais multi-agents de Microsoft dédié à l’identification des vulnérabilités, atteint un score de 95,95 % sur le benchmark CyberGym, un résultat nettement supérieur à celui de GPT-5.5 Cyber d’OpenAI (85,6 %) et de Claude Mythos 5 d’Anthropic (83,8 %). MAI-Cyber-1-Flash, basé sur le modèle MAI-Thinking-1, est décrit par Microsoft comme capable de « trouver des vulnérabilités difficiles dans des bases de code complexes ». Ce modèle compact anime directement MDASH et se charge de la majorité des tâches d’analyse.

MAI-Cyber-1-Flash Benchmarks

Cette architecture repose sur une répartition précise des rôles entre les modèles impliqués :

  • MAI-Cyber-1-Flash traite 90 % des charges de travail, jugées les plus courantes et les moins complexes
  • GPT-5.4 intervient sur les 10 % de tâches restantes, réservées aux cas les plus difficiles à résoudre
  • Cette combinaison permet une réduction de coût d’environ 50 % par rapport à la configuration précédente de MDASH qui combinait GPT-5.4, une version Mini et Codex

Microsoft prévoit d’étendre l’usage de MAI-Cyber-1-Flash à d’autres flux de travail de sécurité, au-delà de la seule recherche de vulnérabilités

Project Perception, un système de défense par agents

Pour sa part, Project Perception s’appuie sur une intelligence artificielle agentique organisée autour de trois types d’agents complémentaires : une équipe rouge chargée de simuler des attaques, une équipe bleue responsable de l’investigation des incidents et une équipe verte dédiée à l’application de correctifs. Ce système s’intègre directement à Microsoft Defender et sera disponible selon un modèle tarifaire à la consommation, permettant aux entreprises de payer uniquement en fonction de leur usage réel du service.

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