MAI-Cyber-1-Flash : Microsoft lance son IA qui trouve des failles de sécurité

Microsoft a annoncé deux avancées dans le domaine de la cybersécurité : MAI-Cyber-1-Flash, son premier modèle d’intelligence artificielle spécifiquement conçu pour trouver des failles de sécurité, et Project Perception, un système d’agents IA autonomes qui est destiné à la défense continue des réseaux. Ces deux annonces s’accompagnent d’un déploiement progressif, avec une version publique test de Project Perception pour le 3 août.
La combinaison de MAI-Cyber-1-Flash et de GPT-5.4 au sein de MDASH, le harnais multi-agents de Microsoft dédié à l’identification des vulnérabilités, atteint un score de 95,95 % sur le benchmark CyberGym, un résultat nettement supérieur à celui de GPT-5.5 Cyber d’OpenAI (85,6 %) et de Claude Mythos 5 d’Anthropic (83,8 %). MAI-Cyber-1-Flash, basé sur le modèle MAI-Thinking-1, est décrit par Microsoft comme capable de « trouver des vulnérabilités difficiles dans des bases de code complexes ». Ce modèle compact anime directement MDASH et se charge de la majorité des tâches d’analyse.
Cette architecture repose sur une répartition précise des rôles entre les modèles impliqués :
Microsoft prévoit d’étendre l’usage de MAI-Cyber-1-Flash à d’autres flux de travail de sécurité, au-delà de la seule recherche de vulnérabilités
Pour sa part, Project Perception s’appuie sur une intelligence artificielle agentique organisée autour de trois types d’agents complémentaires : une équipe rouge chargée de simuler des attaques, une équipe bleue responsable de l’investigation des incidents et une équipe verte dédiée à l’application de correctifs. Ce système s’intègre directement à Microsoft Defender et sera disponible selon un modèle tarifaire à la consommation, permettant aux entreprises de payer uniquement en fonction de leur usage réel du service.
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