GPT-Live : ChatGPT ajoute un nouveau mode vocal plus naturel

OpenAI annonce GPT-Live-1, un nouveau modèle vocal pour ChatGPT qui vise à transformer les échanges avec le chatbot IA en conversation naturelle. C’est disponible sur iOS, Android et le Web.

Un mode vocal naturel et une IA multimodale

OpenAI dit vouloir offrir une expérience de type « parler à une autre personne ». Ce nouveau modèle vocal d’intelligence artificielle fonctionne en full duplex, ce qui signifie qu’il peut écouter et parler simultanément, contrairement à l’ancien système qui fonctionnait par tours de parole successifs. Cela réduit les interruptions intempestives et permet à l’assistant d’attendre les pauses naturelles de l’utilisateur avant de répondre.

GPT-Live-1 propose plusieurs fonctionnalités qui rapprochent l’échange vocal d’une discussion humaine authentique. Le mode vocal bascule automatiquement vers des modèles comme GPT-5.5, la version texte du chatbot d’OpenAI, lorsqu’une recherche approfondie s’impose au cours de la conversation. Il glisse également de petites interjections comme « ouais » ou « compris » pour signaler qu’il suit l’échange, un détail qui renforce l’impression de naturel.

Trois usages concrets illustrent l’étendue de ces nouvelles capacités.

La traduction en temps réel permet à l’assistant de traduire les propos de l’utilisateur pendant qu’il parle, sans attendre la fin de la phrase

La génération de visuels affiche directement des informations comme la météo, les résultats sportifs ou les cours de bourse en complément de la réponse vocale

L’arrêt de la parole sur commande donne à l’utilisateur la possibilité d’interrompre l’assistant à tout moment, simplement en le lui demandant.

Des garde-fous selon les usages

OpenAI a intégré des mécanismes de sécurité spécifiques à ce nouveau mode vocal. GPT-Live-1 refuse de répondre aux sollicitations jugées nuisibles et interrompt les conversations identifiées comme à haut risque. Un dispositif de soutien en cas de crise, notamment lié à l’automutilation, oriente les utilisateurs vers des lignes d’écoute spécialisées.

Les réponses s’ajustent également en fonction de l’âge, avec un traitement spécifique pour les adolescents. Cette version complète de GPT-Live-1 reste réservée aux abonnés des forfaits Go, Plus et Pro. Les utilisateurs gratuits accèdent quant à eux à GPT-Live-mini-1, une déclinaison allégée du même modèle vocal.

Cette annonce illustre le passage progressif des assistants vocaux d’un modèle rigide de questions-réponses vers une interaction continue et multimodale, mêlant la voix et les visuels. En misant sur la sécurité et l’expérience utilisateur, OpenAI cherche à consolider sa position face à des concurrents comme Google avec Gemini ou Anthropic avec Claude, tous engagés dans la course à l’assistant vocal le plus convaincant.