GPT-Live : ChatGPT ajoute un nouveau mode vocal plus naturel

OpenAI annonce GPT-Live-1, un nouveau modèle vocal pour ChatGPT qui vise à transformer les échanges avec le chatbot IA en conversation naturelle. C’est disponible sur iOS, Android et le Web.
OpenAI dit vouloir offrir une expérience de type « parler à une autre personne ». Ce nouveau modèle vocal d’intelligence artificielle fonctionne en full duplex, ce qui signifie qu’il peut écouter et parler simultanément, contrairement à l’ancien système qui fonctionnait par tours de parole successifs. Cela réduit les interruptions intempestives et permet à l’assistant d’attendre les pauses naturelles de l’utilisateur avant de répondre.
GPT-Live-1 propose plusieurs fonctionnalités qui rapprochent l’échange vocal d’une discussion humaine authentique. Le mode vocal bascule automatiquement vers des modèles comme GPT-5.5, la version texte du chatbot d’OpenAI, lorsqu’une recherche approfondie s’impose au cours de la conversation. Il glisse également de petites interjections comme « ouais » ou « compris » pour signaler qu’il suit l’échange, un détail qui renforce l’impression de naturel.
Trois usages concrets illustrent l’étendue de ces nouvelles capacités.
OpenAI a intégré des mécanismes de sécurité spécifiques à ce nouveau mode vocal. GPT-Live-1 refuse de répondre aux sollicitations jugées nuisibles et interrompt les conversations identifiées comme à haut risque. Un dispositif de soutien en cas de crise, notamment lié à l’automutilation, oriente les utilisateurs vers des lignes d’écoute spécialisées.
Les réponses s’ajustent également en fonction de l’âge, avec un traitement spécifique pour les adolescents. Cette version complète de GPT-Live-1 reste réservée aux abonnés des forfaits Go, Plus et Pro. Les utilisateurs gratuits accèdent quant à eux à GPT-Live-mini-1, une déclinaison allégée du même modèle vocal.
Cette annonce illustre le passage progressif des assistants vocaux d’un modèle rigide de questions-réponses vers une interaction continue et multimodale, mêlant la voix et les visuels. En misant sur la sécurité et l’expérience utilisateur, OpenAI cherche à consolider sa position face à des concurrents comme Google avec Gemini ou Anthropic avec Claude, tous engagés dans la course à l’assistant vocal le plus convaincant.
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