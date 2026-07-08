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GPT-Live : ChatGPT ajoute un nouveau mode vocal plus naturel

3 min.
8 Juil. 2026 • 19:41
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OpenAI annonce GPT-Live-1, un nouveau modèle vocal pour ChatGPT qui vise à transformer les échanges avec le chatbot IA en conversation naturelle. C’est disponible sur iOS, Android et le Web.

ChatGPT GPT-Live-1 Mode Vocal

Un mode vocal naturel et une IA multimodale

OpenAI dit vouloir offrir une expérience de type « parler à une autre personne ». Ce nouveau modèle vocal d’intelligence artificielle fonctionne en full duplex, ce qui signifie qu’il peut écouter et parler simultanément, contrairement à l’ancien système qui fonctionnait par tours de parole successifs. Cela réduit les interruptions intempestives et permet à l’assistant d’attendre les pauses naturelles de l’utilisateur avant de répondre.

GPT-Live-1 propose plusieurs fonctionnalités qui rapprochent l’échange vocal d’une discussion humaine authentique. Le mode vocal bascule automatiquement vers des modèles comme GPT-5.5, la version texte du chatbot d’OpenAI, lorsqu’une recherche approfondie s’impose au cours de la conversation. Il glisse également de petites interjections comme « ouais » ou « compris » pour signaler qu’il suit l’échange, un détail qui renforce l’impression de naturel.

Trois usages concrets illustrent l’étendue de ces nouvelles capacités.

  • La traduction en temps réel permet à l’assistant de traduire les propos de l’utilisateur pendant qu’il parle, sans attendre la fin de la phrase
  • La génération de visuels affiche directement des informations comme la météo, les résultats sportifs ou les cours de bourse en complément de la réponse vocale
  • L’arrêt de la parole sur commande donne à l’utilisateur la possibilité d’interrompre l’assistant à tout moment, simplement en le lui demandant.

Des garde-fous selon les usages

OpenAI a intégré des mécanismes de sécurité spécifiques à ce nouveau mode vocal. GPT-Live-1 refuse de répondre aux sollicitations jugées nuisibles et interrompt les conversations identifiées comme à haut risque. Un dispositif de soutien en cas de crise, notamment lié à l’automutilation, oriente les utilisateurs vers des lignes d’écoute spécialisées.

Les réponses s’ajustent également en fonction de l’âge, avec un traitement spécifique pour les adolescents. Cette version complète de GPT-Live-1 reste réservée aux abonnés des forfaits Go, Plus et Pro. Les utilisateurs gratuits accèdent quant à eux à GPT-Live-mini-1, une déclinaison allégée du même modèle vocal.

Cette annonce illustre le passage progressif des assistants vocaux d’un modèle rigide de questions-réponses vers une interaction continue et multimodale, mêlant la voix et les visuels. En misant sur la sécurité et l’expérience utilisateur, OpenAI cherche à consolider sa position face à des concurrents comme Google avec Gemini ou Anthropic avec Claude, tous engagés dans la course à l’assistant vocal le plus convaincant.

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