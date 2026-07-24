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L’Europe accuse TikTok de mal protéger les mineurs

3 min.
24 Juil. 2026 • 15:00
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Des adultes peuvent consulter librement des comptes appartenant à des mineurs sur TikTok, un constat qui pousse la Commission européenne à publier ses conclusions préliminaires après l’ouverture d’une enquête formelle contre le réseau social. L’application, détenue par le groupe chinois ByteDance, compte 170 millions d’utilisateurs dans l’Union européenne, dont une part importante d’enfants.

TikTok Logo Icone

Une protection pour les mineurs jugée faible

Les comptes privés des utilisateurs de 16-17 ans restent visibles publiquement sur Internet, tandis que les 13-15 ans peuvent basculer leur profil de privé à public en quelques clics seulement. Cette fragilité des paramètres de confidentialité expose les jeunes utilisateurs, qui passent en moyenne quatre à cinq heures par jour sur TikTok entre 12 et 15 ans, à des risques concrets : cyberharcèlement, contacts indésirables et comportements prédateurs.

Le porte-parole de la Commission, Thomas Regnier, a formulé l’accusation sans détour : « le contenu publié par les enfants ne doit jamais être visible par des inconnus ». Il pointe une exposition directe « aux prédateurs, au pédopiégeage et au cyberharcèlement », avant d’ajouter que « nous n’acceptons pas cela » et que « les mesures doivent être efficaces ». Cette prise de position s’appuie sur le Digital Services Act (DSA) qui impose aux grandes plateformes des obligations renforcées de protection des mineurs.

Si la Commission européenne conclut à une non-conformité, TikTok s’exposerait à une amende pouvant atteindre 6 % de son chiffre d’affaires annuel mondial, un montant qui donne la mesure du rapport de force engagé. TikTok a toutefois la possibilité de répondre aux conclusions de l’enquête avant toute décision finale. L’entreprise affirme partager l’objectif de protection des mineurs en ligne, se disant prête à « examiner les conclusions » dans un esprit de « collaboration constructive ».

Une pression réglementaire contre les géants de la tech

Cette enquête ne survient pas tout seule : la Commission européenne a déjà pris des mesures répressives contre Meta et Apple sur des dossiers similaires liés au numérique. Une enquête antérieure visant TikTok portait par ailleurs sur la conception jugée addictive de l’application, pointant la lecture automatique des vidéos et le défilement infini comme des mécanismes problématiques. Les droits à la vie privée des enfants restent, selon la Commission européenne, insuffisamment protégés à l’échelle des 27 États membres de l’Union.

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