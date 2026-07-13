L’Europe veut proposer un accès progressif des réseaux sociaux aux mineurs

La Commission européenne envisage un système d’accès progressif aux réseaux sociaux selon l’âge des utilisateurs, avec une interdiction totale pour les mineurs de moins de 13 ans.

Trois paliers d’âge pour encadrer l’accès aux réseaux sociaux

Le dispositif s’articule autour de trois tranches d’âge distinctes, élaborées à partir d’un rapport rédigé par deux experts, l’épidémiologiste française Maria Melchior et le psychiatre allemand Jörg Fegert. Les enfants de moins de 13 ans se verraient interdire l’accès aux réseaux sociaux (Instagram, TikTok, Snapchat, etc) et aux chabots d’intelligence artificielle (ChatGPT, Gemini, Claude, etc), sauf dans un cadre de supervision parentale ou éducative précis. Entre 13 et 18 ans, l’accès resterait conditionné à la mise en place par les plateformes d’une vérification d’âge fiable et à la suppression des fonctions jugées addictives, les États membres gardant la possibilité d’imposer des restrictions plus strictes sur cette tranche. À 18 ans s’appliquerait enfin une véritable « majorité numérique », ouvrant un accès complet sous réserve de vérification pour les contenus réservés aux adultes.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a justifié cette approche par la nécessité de protéger le développement cérébral des plus jeunes. Elle a déclaré que « l’enfance est une période extraordinaire et délicate pour le développement du cerveau » et que « durant cette phase, les enfants ont besoin de passer du temps dans le monde réel, pour jouer, nouer des amitiés, faire des erreurs, construire leur personnalité, avant qu’un algorithme le fasse pour eux ». Elle a précisé que « nous devons envisager un accès progressif et gradué pour différentes classes d’âge ».

Une harmonisation face aux disparités nationales

Plusieurs pays européens ont déjà pris les devants avec leurs propres restrictions, la France figurant en tête de ce mouvement avec Emmanuel Macron qui veut bannir les réseaux sociaux aux moins de 15 ans dès septembre. Il y a ensuite l’Espagne, la Grèce, le Danemark, l’Autriche et la Suède. Cette multiplication d’initiatives nationales pousse la Commission européenne à harmoniser les règles pour éviter un éclatement des normes à l’échelle du continent. L’Estonie se distingue toutefois par son opposition à toute forme d’interdiction, illustrant les tensions qui subsistent entre les 27 États membres sur ce sujet.

Les propositions concrètes de la Commission européenne sont attendues après cet été, avant des discussions décisives prévues à l’automne. Les plateformes concernées devront revoir en profondeur leurs systèmes de vérification d’âge et leurs mécanismes de recommandation, ce qui pourrait bousculer les modèles économiques de géants comme Meta, Snapchat ou TikTok.