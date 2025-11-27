TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Réseaux sociaux : les députés veulent l’âge minimal à 16 ans en Europe
Internet

Réseaux sociaux : les députés veulent l’âge minimal à 16 ans en Europe

27 Nov. 2025 • 18:33
1

Face à l’addiction grandissante des jeunes aux écrans, les députés ont adopté un rapport non contraignant appelant à harmoniser l’âge minimum d’accès aux réseaux sociaux à 16 ans dans toute l’Union européenne. Une mesure drastique qui vise également les plateformes de partage de vidéos et les chatbots d’intelligence artificielle (comme ChatGPT).

Reseaux Sociaux Logos Icones

Un verrou numérique pour les moins de 16 ans

Le texte, plébiscité par 483 voix pour, 92 contre et 86 abstentions, propose un cadre clair : l’accès aux réseaux sociaux (comme TikTok, Instagram, X, Snapchat ou Facebook) serait interdit aux moins de 16 ans, sauf pour la tranche des 13-16 ans qui pourrait se connecter sous réserve d’obtenir un consentement parental explicite. Pour rendre cette barrière efficace, les élus soutiennent la création d’une application européenne de vérification de l’âge et s’appuient sur le futur portefeuille d’identité numérique (eID).

L’objectif est de redonner le contrôle aux parents face à des usages devenus incontrôlables. Les chiffres sont alarmants : 97 % des jeunes se connectent quotidiennement et près de 80 % des 13-17 ans consultent leur téléphone au moins une fois par heure. Plus inquiétant, un mineur sur quatre présente aujourd’hui un usage « problématique » du smartphone, assimilable à une véritable dépendance.

Guerre ouverte contre le design addictif

Au-delà de l’âge, c’est la mécanique même des plateformes qui est visée. Le Parlement européen exige l’interdiction des fonctionnalités les plus addictives pour les mineurs. Sont ciblés le défilement infini, la lecture automatique des vidéos ou encore le fameux « Tirer pour rafraîchir» qui incite à recharger la page compulsivement.

Les députés veulent également bannir les systèmes de recommandation basés sur l’engagement, souvent responsables de l’enfermement dans des bulles de contenu, ainsi que les mécanismes de jeux d’argent déguisés (loot boxes). Le rapport s’attaque aussi au phénomène des enfants influenceurs, demandant l’interdiction des incitations financières des plateformes pour le « kidfluencing ».

Pour s’assurer que ces demandes ne restent pas lettre morte, le Parlement européen brandit une menace juridique inédite. Les députés suggèrent que les cadres supérieurs des géants du numérique puissent être tenus personnellement responsables en cas de non-respect grave et persistant des règles de protection des mineurs. Cela s’ajoute à l’exigence d’une régulation stricte des nouveaux dangers liés à l’IA générative, comme les deepfakes ou les applications de nudité artificielle.

Pour information, l’Australie interdit déjà les réseaux sociaux au moins de 16 ans.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Reseaux Sociaux Logos Icones Internet

La France veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans avec une vérification d’âge

TikTok Logo Internet

TikTok et réseaux sociaux : la ministre du Numérique défend une vérification de l’âge au niveau européen

X Twitter Logos Internet

X (Twitter) perd beaucoup d’utilisateurs en France et en Europe

Meta Facebook Logos Internet

IA : Meta refuse de signer le code de bonne conduite de l’Europe

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Nintendo Logo

Nintendo acquiert Bandai Namco Singapore Studios… qui devient Nintendo Studios Singapore

27 Nov. 2025 • 20:25
0 Jeux vidéo

Nintendo renforce sa présence en Asie. La firme de Kyoto vient en effet d’annoncer le rachat complet de Bandai Namco Singapore Studios....

OpenAI Logo

ChatGPT : une fuite de données concerne les utilisateurs de l’API d’OpenAI

27 Nov. 2025 • 20:23
0 Internet

OpenAI a commencé à alerter certains de ses utilisateurs passant par l’API de ChatGPT, les informant qu’une partie de leurs...

Plex

Plex met fin à l’accès distant gratuit pour imposer son modèle payant

27 Nov. 2025 • 19:51
0 Internet

Après une première annonce en mars, Plex se met à appliquer ses nouvelles règles pour arrêter l’accès...

SNES Sneaker

Nike Air SNES : il transforme une sneaker en une console Super Nintendo entièrement fonctionnelle

27 Nov. 2025 • 19:32
0 Jeux vidéo

Histoire de célébrer dignement les 35 ans de la Super Nintendo au Japon, un designer de Singapour a imaginé l’un des projets...

NAZCA IA 1

Nazca : l’IA permet de révéler plus de 300 nouveaux géoglyphes

27 Nov. 2025 • 18:15
0 Science

Une équipe d’archéologues et de chercheurs vient d’annoncer une avancée majeure dans l’étude du site de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Des hackers visent les utilisateurs de Mac avec de fausses offres d’emploi

Des hackers visent les utilisateurs de Mac avec de fausses offres d’emploi

27 Nov. 2025 • 19:02

image de l'article Il réussit à installer iOS 6 sur l’iPod touch 3G avec une bidouille

Il réussit à installer iOS 6 sur l’iPod touch 3G avec une bidouille

27 Nov. 2025 • 18:08

image de l'article Grâce aux iPhone 17, Apple a dominé les ventes lors du Singles Day

Grâce aux iPhone 17, Apple a dominé les ventes lors du Singles Day

27 Nov. 2025 • 16:19

image de l'article Apple diffuse sa publicité de Noël 2025 tournée à l’iPhone 17 Pro

Apple diffuse sa publicité de Noël 2025 tournée à l’iPhone 17 Pro

27 Nov. 2025 • 15:12

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site