Nazca : l’IA permet de révéler plus de 300 nouveaux géoglyphes

Une équipe d’archéologues et de chercheurs vient d’annoncer une avancée majeure dans l’étude du site de Nazca, une avancée qui doit principalement à des algorithmes d’intelligence artificielle appliqués à l’imagerie satellitaire. Grâce à cette technologie logicielle, plus de 300 nouveaux géoglyphes ont été authentifiés dans le désert péruvien. Cette découverte double presque le nombre de sites connus (auparavant 430 sites, désormais plus de 700), et remet en lumière l’ampleur et la diversité de ce fabuleux patrimoine millénaire.

De l’IA au terrain : comment les géoglyphes ont été validés

Les chercheurs ont utilisé un modèle d’IA capable de détecter des formes pâles et subtiles sur des clichés satellite, des formes souvent invisibles à l’œil nu. L’algorithme a procédé à une première sélection, puis les équipes ont mené des vérifications sur le terrain entre septembre 2022 et février 2023. Au final, 303 nouvelles figures ont été confirmées — allant d’humanoïdes stylisés à des animaux, en passant par des représentations énigmatiques, parfois inquiétantes, comme des têtes décapitées ou même une orque brandissant ce qui semble être une arme. A noter que l’algorithme a déjà identifié des centaines d’autres formes suspectes qui attendent d’être vérifiées sur le terrain.

Des motifs variés et déroutants

Parmi les géoglyphes validés figurent aussi de nombreuses créatures anthropomorphes, des animaux familiers ou sauvages, ainsi que des formes géométriques complexes. Certains semblent illustrer des scènes rituelles ou symboliques, ce qui suggérr une diversité d’usages et de significations probablement liées aux pratiques de la civilisation pré-Inca des Nazca.

Vers une nouvelle compréhension de la culture Nazca

Au-delà de l’augmentation du nombre de tracés connus, cette découverte ouvre évidemment de nouvelles perspectives. Les scientifiques distinguent désormais deux catégories : les géoglyphes « relief » — plus petits, situés près des anciens chemins et visibles du sol — et les géoglyphes « ligne », vastes motifs nécessitant une observation aérienne. Les premiers pourraient avoir été destinés aux populations locales, les seconds aux cérémonies ou aux rituels communautaires.