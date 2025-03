TikTok : la France va enquêter sur les effets psychologiques pour les enfants et adolescents

C’était attendu : l’Assemblée Nationale a confirmé ce jeudi 13 mars le lancement d’une Commission d’enquête dont l’objectif sera d’évaluer les effets psychologiques de TikTok sur les enfants et adolescents. L’enquête devra ainsi déterminer si TikTok favorise les passages à l’acte suicidaires, alimente le développement de troubles psychologiques ou cognitifs (capacité d’attention) ou propage des stéréotypes genre (hypersexualisation des corps notamment, qui peut engendrer d’autres problèmes psy, notamment chez les jeunes femmes).

Les conclusions de l’enquête dirigeront sans doute les mesures préconisées, qui pourraient aller dans le pire des cas jusqu’à un relèvement de l’âge légal pour utiliser TikTok voire une interdiction pure et simple du réseau social dans l’hexagone. On se demande tout de même pourquoi la France ne s’est pas avant tout appuyée sur l’énorme masse de papiers scientifiques existants traitant déjà des troubles psychologiques et neurologiques en relation avec l’usage de TikTok. Le Youtubeur Leo Duff a sorti il y a plusieurs mois une excellente vidéo sur le sujet (voir ci-dessus), vidéo accompagné d’un énorme corpus de liens renvoyant vers des études toutes plus inquiétantes les une que les autres. Voici quelques uns de ces liens :

