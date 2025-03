TikTok dévoile des outils pour les adolescents et leurs parents

TikTok met en place de nouvelles fonctionnalités pour aider les adolescents et les parents. L’objectif est d’offrir aux parents un moyen plus direct de gérer le temps passé par leurs adolescents sur la plateforme.

Des outils de gestion du temps et de la sécurité

Les parents peuvent imposer des limites horaires ou de temps d’utilisation quotidienne via un mode spécial appelé « Connexion famille ». Ce système, qui permet de contrôler l’accès des jeunes utilisateurs, est similaire à celui d’Instagram. TikTok met ainsi en place une fonction baptisée « Temps hors écran », qui bloque l’accès à l’application pour les adolescents de 13 à 17 ans. Cette fonctionnalité ne peut être contournée qu’en cas de déverrouillage par l’adulte responsable.

Dans les prochaines semaines, de nouvelles options seront disponibles. Les parents pourront consulter les comptes suivis par leur adolescent, ceux qui suivent ce dernier, ainsi que les comptes bloqués. Ces outils visent à améliorer la transparence et la sécurité des jeunes utilisateurs, dans un contexte où l’impact psychologique des réseaux sociaux sur les mineurs fait l’objet d’une attention croissante.

TikTok a également annoncé le lancement d’une fonctionnalité « Méditation » destinée aux moins de 16 ans. À partir de 22 heures, l’application proposera des exercices de relaxation et de musique apaisante pour aider à limiter l’exposition nocturne aux écrans, bien que cette option puisse être désactivée.

Face aux préoccupations croissantes la plateforme rappelle ses efforts de modération. TikTok dispose de plus de 500 modérateurs francophones et de 6 000 modérateurs pour les langues européennes. Ces équipes ont permis de supprimer plus de 24 millions de comptes soupçonnés d’appartenir à des mineurs de moins de 13 ans entre juillet et septembre 2024.