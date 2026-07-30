GTA 6 : de nouvelles annonces attendues en août

Le mois d’août devrait apporter son lot de nouvelles informations sur Grand Theft Auto VI (GTA 6), selon le leaker NateTheHate qui se veut fiable. Il affirme que Rockstar communiquera « pas mal » de contenus sur le jeu dès le mois prochain, sans que le titre n’ait subi le moindre retard par rapport à son calendrier initial.

Des indices concrets sur le site de Rockstar

Pour sa part, le compte iGrandTheftAuto a détecté plusieurs modifications au niveau du backend du site officiel de GTA 6, avec trois mises à jour repérées en une seule journée. Ces changements techniques, qui pourraient à première vue relever de simples optimisations de performance, interviennent à un moment particulièrement suggestif, alors que les rumeurs d’annonces imminentes se multiplient. Le dernier changement notable sur le site remontait au mois de juin, lorsque Rockstar avait dévoilé la jaquette officielle du jeu en parallèle de l’ouverture des précommandes.

Selon NateTheHate, ces mouvements coïncident avec un plan marketing que Rockstar continue de suivre scrupuleusement, sans aucun signe de report de la sortie du jeu. Cette affirmation vient rassurer la communauté des joueurs qui est parfois inquiète face au silence relatif observé depuis le dernier trailer, diffusé en mai 2025.

Les précommandes de GTA 6 sont ouvertes depuis le 25 juin, une annonce qui avait permis de découvrir les prix et le contenu des éditions standard et ultime, sans toutefois s’accompagner d’une nouvelle bande-annonce. Le jeu sortira le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S, tandis qu’aucune version PC n’a pour l’instant été officiellement annoncée par Rockstar. Mais on se doute bien qu’elle arrivera un jour.

Voici où précommander GTA 6 au meilleur prix :