GTA 6 : de nouvelles annonces attendues en août

Le mois d’août devrait apporter son lot de nouvelles informations sur Grand Theft Auto VI (GTA 6), selon le leaker NateTheHate qui se veut fiable. Il affirme que Rockstar communiquera « pas mal » de contenus sur le jeu dès le mois prochain, sans que le titre n’ait subi le moindre retard par rapport à son calendrier initial.
Pour sa part, le compte iGrandTheftAuto a détecté plusieurs modifications au niveau du backend du site officiel de GTA 6, avec trois mises à jour repérées en une seule journée. Ces changements techniques, qui pourraient à première vue relever de simples optimisations de performance, interviennent à un moment particulièrement suggestif, alors que les rumeurs d’annonces imminentes se multiplient. Le dernier changement notable sur le site remontait au mois de juin, lorsque Rockstar avait dévoilé la jaquette officielle du jeu en parallèle de l’ouverture des précommandes.
Selon NateTheHate, ces mouvements coïncident avec un plan marketing que Rockstar continue de suivre scrupuleusement, sans aucun signe de report de la sortie du jeu. Cette affirmation vient rassurer la communauté des joueurs qui est parfois inquiète face au silence relatif observé depuis le dernier trailer, diffusé en mai 2025.
Les précommandes de GTA 6 sont ouvertes depuis le 25 juin, une annonce qui avait permis de découvrir les prix et le contenu des éditions standard et ultime, sans toutefois s’accompagner d’une nouvelle bande-annonce. Le jeu sortira le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S, tandis qu’aucune version PC n’a pour l’instant été officiellement annoncée par Rockstar. Mais on se doute bien qu’elle arrivera un jour.
Voici où précommander GTA 6 au meilleur prix :
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Disney+ a finalement décider d’annuler Wonder Man, quelques mois seulement après avoir annoncé officiellement le...
Google a déployé un correctif pour résoudre un problème de baisse d’autonomie concernant plusieurs smartphones Pixel...
L’Union européenne a lancé un appel d’offres visant à construire sept giga-usines (gigafactories) dédiées...
Unitree Robotics repousse les limites de la locomotion quadrupède avec l’AS2-W Super Athlete. Ce robot-chien hybride associe quatre jambes...
Meta domine toujours le secteur de la publicité numérique, mais ses investissements massifs dans l’intelligence artificielle...
30 Jul. 2026 • 19:15
30 Jul. 2026 • 18:03
30 Jul. 2026 • 16:26
30 Jul. 2026 • 15:40
Un commentaire pour cet article :