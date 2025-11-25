TENDANCES
Internet

ChatGPT facilite désormais l'usage du mode vocal

25 Nov. 2025 • 22:38
1

OpenAI vient d’annoncer une mise à jour pour ChatGPT, rendant son mode vocal beaucoup plus pratique au quotidien. Cela vient supprimer la barrière artificielle qui existait jusqu’à présent entre la conversation orale et l’affichage écrit. Cette nouvelle expérience, qui devient le standard par défaut, est en cours de déploiement pour tous les utilisateurs.

ChatGPT Logo Icone

Une expérience unifiée au sein de ChatGPT

Auparavant, l’activation du mode vocal basculait l’utilisateur vers un écran distinct, symbolisé par un cercle bleu animé. Dans ce mode isolé, il était impossible de lire ce que l’IA racontait. Si l’on manquait une partie de la réponse, il fallait obligatoirement quitter l’interface vocale pour retrouver l’historique textuel, ce qui pouvait s’avérer particulièrement agaçant.

Désormais, cette séparation disparaît. L’accès au mode vocal de ChatGPT se fait directement à l’intérieur du fil de discussion classique. Concrètement, cela signifie que vous pouvez parler au chatbot tout en regardant ses réponses s’afficher à l’écran en temps réel. Cette intégration permet également de consulter les messages précédents sans interrompre le flux audio.

Voici un exemple vidéo du fonctionnement :

Il est possible de revenir sur l’ancien mode

L’avantage majeur de cette nouveauté réside dans la gestion des contenus visuels. Puisque l’utilisateur ne quitte plus l’interface principale, il peut visualiser instantanément les éléments partagés par l’IA, comme des images ou des cartes, tout en continuant de discuter. L’interaction gagne ainsi en naturel, permettant de naviguer simplement entre la parole et la lecture au sein d’une même session.

Toutefois, une action manuelle reste nécessaire : il faut toujours appuyer sur le bouton dédié pour stopper l’échange vocal et repasser en saisie textuelle pure. Pour les nostalgiques de l’ancienne version, OpenAI a laissé une porte de sortie. Il est possible de réactiver l’interface dédiée en sélectionnant l’option « Mode distinct » dans les paramètres, sous la rubrique « Mode vocal ».

