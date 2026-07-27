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KultureGeek Promos [#Soldes] Les promos High-Tech du 26 juillet
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[#Soldes] Les promos High-Tech du 26 juillet

9 min.
27 Juil. 2026 • 17:59
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Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

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— 🔥 Nouveautés du jour —

 

  • NIIMBOT B1 Étiqueteuse avec 1 rouleau d’étiquettes 50x30mm à 17,99€ au lieu de 31,99€ sur @Amazon avec le code EDTB4DLW
  • Lot de 4 Traceurs Ugreen – pour Android, Bluetooth, Localiser de Google Find Hub & Recharge USB C à 25,70€ au lieu de 31,26sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • [Darty Max] Pack Tablette tactile Lenovo Pack Idea Tab 11″ 128 Go + Coque de protection + stylet à 99,99€ au lieu de 229,99€ sur @Darty
  • Ecouteurs Samsung Galaxy Buds3 FE, Réduction de bruit active – Gris (via bonus reprise de 50€) à 49€ sur @Boulanger
  • Marvel’s Spider-Man : Miles Morales sur PS5 à 24,99€ au lieu de 29,99€ sur @Carrefour
  • Ventirad Thermalright Peerless Assassin 140 Digital Black à 43,04€ au lieu de 53,80€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • TV 65″ TCL 65P8K – QLED, 4K, 144Hz, Google TV, 4xHDMI 2.1, WiFi, Dolby Vision, Son Onkyo 35W, Caisson de Basse Intégré à 499,99€ sur @JoyBuy
  • TV 75″ LG QNED Mini LED 75QNED82B6A 2026 – 4K, 120Hz natif, VRR jusqu’a 144Hz (via 160€ fidélité) à 639,99€ sur @Carrefour
  • Spider-Man 2 sur PS5 (via avantage immédiat avec la carte) à 32,13€ sur @E.Leclerc
  • Ventilateur de plafond IRALAN CY01-FAN avec lumière LED – moteur CC réversible, 6 vitesses, 3 températures (3CCT), télécommande, 105cm à 55,42€ sur @AliExpress avec le code FSFR07
  • SSD Interne 4 To KingSpec ONEBOOM X400 2280 NVMe M.2, 3D TLC NAND, 7400 Mo/s, compatible PS5 à 389,99€ au lieu de 412,81€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte microSDXC SanDisk 512 Go – Sous licence officielle Nintendo Switch à 68,99€ au lieu de 75,61€ sur @Amazon
  • Traceur Bluetooth UGREEN FineTrack Slim Duo 2 – iOS Find My + Android Find Hub, 1.9 mm, IP68, 110 dB, batterie 7 ans à 22,49€ au lieu de 29,91€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Chargeur USB C Ugreen Nexode – 100W, 5 Ports, Rapide à 37,99€ au lieu de 61,47€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Blu-ray 4K New York 1997 à 12,31€ au lieu de 14,81€ sur @Amazon
  • Hub USB-C UGREEN Revodok 5-en-1 – HDMI 4K 60 Hz, 10 Gbps, Power Delivery 100 W, bouton de contrôle à 13,52€ au lieu de 16,64€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Tensiomètre Beurer BM 59 – Brassard 22 à 42 cm, sans tuyaux, ni câbles, Indicateur LED à 39,99€ au lieu de 55,51€ sur @Amazon
  • Lego Star Wars 75461 Minifigurine de Dark Vador Grand Format 28cm à 82,99€ au lieu de 99,99€ sur @Cdiscount

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

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➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • [Précommande – Clients Red by SFR] Smartphone 6.9″ Samsung Galaxy Z Flip8 256 Go (via 100€ d’ODR sur facture + 200€ de bonus reprise) à 599€ sur @RED by SFR
  • HOT! [Clients Red by SFR] Smartphone 6,3″ Apple iPhone 17 Pro bleu 256 Go (via 100€ d’ODR + 150€ bonus reprise + forfait sans engagement) à 1029€ au lieu de 1279€ sur @RED by SFR
  • HOT! Smartphone 6,8″ Google Pixel 10 Pro XL – 256 Go (via remise panier) à 723,54€ sur @Amazon.co.uk – livrable en France
  • Smartphone 6.73″ Xiaomi 15 Ultra – 16 Go Ram, 512 Go à 841,12€ sur @Fnac
  • Smartphone 6.3″ Google Pixel 10 Pro – 128 Go + Google TV Streamer et un socle de support Pixelsnap offerts (Via 150€ de bonus reprise) à 699€ au lieu de 849€ sur @Boulanger
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 306€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

  • Manette sans fil Nyxi Hyperion 3 sur Nintendo Switch 2 à 63,86€ sur @AliExpress avec le code VSFR06

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD Interne M.2 NVMe Netac NV3000 – 1 To à 85,39€ sur @AliExpress avec le code FR6SS11

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed Noir (Linéaire) – GL Red à 65,99€ au lieu de 99,99€ sur @Fnac avec le code LOGI20

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Carte Graphique SOYO Nvidia GeForce RTX 3070 8 Go à 211,06€ sur @AliExpress avec le code FRVS30
  • Mémoire RAM Kingston Fury Beast 32 Go (2×16 Go) DDR5 6000MHz CL 36 Noir à 449,99€ sur @Grosbill
  • Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 142€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

  • Machine à café Espresso, Americano, Cold Brew, Mousseur à lait, Moulin 16 réglages, 20 bars, Réservoir 2,2L à 149,99€ au lieu de 333,05€ sur @Amazon
  • Aspirateur Laveur 3-en-1 20000Pa-2026 Redroad H15-Autonomie 50 Mins,Autonettoyage & Auto-Propulsé,Grand réservoir 910ML,Écran LED à 149€ au lieu de 189,99€ sur @Cdiscount

— 🔥 Divers —

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