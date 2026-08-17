Spotify teste une option pour passer les pubs sur les podcasts

Spotify teste un nouveau bouton « Passer directement à » qui permet aux abonnés Premium de sauter les publicités présentes dans les podcasts. Cette fonctionnalité, actuellement en test auprès d’utilisateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni, pourrait directement réduire les revenus publicitaires des créateurs de podcasts.
Cette fonction cible une situation particulière propre à Spotify : contrairement à la musique, où les abonnés Premium n’entendent jamais de publicité, les podcasts continuent d’en diffuser même pour ces mêmes utilisateurs payants. Le bouton « Passer directement à » vient donc corriger cette incohérence perçue par une partie des abonnés, en leur offrant enfin la possibilité d’éviter ces interruptions publicitaires.
Le bouton se positionne à droite de celui pour les chapitres dans l’interface de lecture et son activation entraîne un saut intégral de la publicité en quelques secondes seulement. Cette rapidité d’exécution distingue la fonction d’un simple bouton d’avance rapide classique, puisqu’elle identifie et élimine directement le bloc publicitaire plutôt que de laisser l’utilisateur avancer manuellement dans le flux audio.
Cette fonctionnalité, si elle devient permanente, menace directement les revenus des créateurs de podcasts, dont une part significative repose sur les publicités diffusées pendant l’écoute. Un bouton permettant de contourner systématiquement ces publicités auprès des abonnés Premium reviendrait à priver les créateurs d’une audience qui continuait pourtant à générer des revenus publicitaires jusqu’à présent. En soi, la fonctionnalité est sympathique pour les utilisateurs. Elle l’est moins pour les créateurs.
Un porte-parole de Spotify a indiqué à Podnews :
Chez Spotify, nous menons régulièrement des tests : certains aboutissent à la mise en place de fonctionnalités permanentes, tandis que d’autres nous aident à orienter le développement futur de nos produits. Nous étudions actuellement des moyens de rendre l’écoute et le visionnage des podcasts plus intuitifs pour les abonnés Premium, en nous appuyant sur la manière dont les utilisateurs se servent de la plateforme, dans le but d’aider les utilisateurs à passer plus de temps à profiter de leurs podcasts. Nous continuerons à faire évoluer cette expérience au fur et à mesure de nos découvertes.
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