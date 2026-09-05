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Thank You Bus Driver : Double Fine transforme le bus en chaos comique

3 min.
5 Sep. 2026 • 22:25
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Double Fine a annoncé Thank You Bus Driver, un jeu de conduite comique dans lequel le règlement d’un bus peut changer à chaque journée. Le projet est attendu prochainement sur PC, sans date ni prix pour l’instant. Il inaugure Double Fine Action Labs, un label consacré aux jeux plus courts et expérimentaux imaginés par de petites équipes du studio.

Le principe est volontairement chaotique. Le joueur doit conduire jusqu’au prochain arrêt avant la fin du chronomètre, surveiller les passagers et faire respecter une consigne susceptible de varier d’une partie à l’autre. Une personne qui enfreint la règle reçoit d’abord une gifle d’avertissement ; si elle recommence, elle peut être expulsée du véhicule.

La première bande-annonce montre ce mélange de conduite, d’observation et d’humour absurde.

Un trajet où le règlement change sans prévenir

Thank You Bus Driver ne cherche pas à simuler fidèlement le travail d’un conducteur. Son bus traverse une ville colorée où les imprévus s’accumulent et où le règlement devient une mécanique centrale. La difficulté consiste à repérer rapidement le comportement interdit tout en gardant le véhicule sur la route et en respectant le temps imparti.

Les règles quotidiennes permettent de renouveler cette surveillance. Le joueur ne peut pas simplement mémoriser une liste définitive de passagers indésirables : il doit comprendre la consigne du jour, identifier les contrevenants et choisir le bon moment pour intervenir. Cette attention partagée rapproche le jeu d’un petit défi d’arcade davantage que d’une aventure narrative traditionnelle.

La politesse fournit le second ressort du système. Les « Thank Yous » accordés par les passagers ajoutent du temps au compteur. Ils servent aussi à débloquer des décorations pour le bus et de nouvelles variantes de la ville. Remercier le conducteur, geste banal devenu plaisanterie récurrente dans plusieurs jeux et communautés en ligne, se transforme donc ici en ressource utile.

Le premier jeu du label Double Fine Action Labs

Le projet a été créé en quelques semaines par Will Koehler avec une petite équipe de Double Fine. Il descend d’une idée développée pendant Amnesia Fortnight, le programme interne qui suspend périodiquement les productions principales pour laisser les employés fabriquer rapidement des prototypes. Certains concepts issus de ces sessions ont déjà donné naissance à des jeux complets ; d’autres restent des laboratoires visibles de la méthode du studio.

Action Labs doit offrir un débouché plus régulier à ce type d’expérience. Double Fine présente le label comme un espace pour des jeux étranges, plus petits et plus risqués que ses grandes productions. Le premier titre donne une indication concrète sur cette échelle : un principe immédiatement lisible, une réalisation compacte et une équipe réduite, plutôt qu’un monde immense nécessitant plusieurs années de développement.

Cette orientation arrive après une période de changement pour le studio, redevenu indépendant. Nous avons récemment évoqué les licenciements intervenus après son départ de Xbox. Action Labs ne résume pas à lui seul la nouvelle stratégie de Double Fine, mais il montre comment la société souhaite continuer à produire des idées originales avec des formats plus légers.

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