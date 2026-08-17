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KultureGeek Business Tech Ferrari Luce : le premier exemplaire électrique vendu 40 millions de dollars aux enchères !
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Ferrari Luce : le premier exemplaire électrique vendu 40 millions de dollars aux enchères !

2 min.
17 Août. 2026 • 10:20
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La Ferrari Luce vient d’établir un record spectaculaire avant même ses premières livraisons. Le tout premier exemplaire de production de la première Ferrari entièrement électrique, identifié comme Chassis 0, a été adjugé 40 millions de dollars, soit environ 34,5 millions d’euros, lors de la vente RM Sotheby’s organisée pendant la Monterey Car Week. Le modèle de série débute à 550 000 euros, ce qui semble presque dérisoire à côté de ce montant pharaonique.

Une Ferrari Luce unique à plus de 34 millions d’euros

Cette Luce bénéficie d’une configuration réalisée par le programme Tailor Made de Ferrari. Sa carrosserie reçoit une finition Madreperla Semi-Gloss spécialement développée, capable de produire des reflets irisés, tandis que l’habitacle est habillé de cuir métallique Le Mans couleur Perla provenant de peaux suisses sélectionnées. Les jantes, étriers de frein et plusieurs éléments décoratifs ont également été conçus spécifiquement pour cet exemplaire.

Ferrari Luce first

L’intégralité des recettes sera reversée à la Ferrari Foundation pour financer de futurs projets éducatifs. Après la vente, la voiture retournera à Maranello avant d’être remise à son propriétaire au premier trimestre 2027.

Le design de Jony Ive continue de faire parler

La Luce doit une partie de son esthétique radicale à Jony Ive, ancien responsable du design d’Apple, et à son studio LoveFrom. Son apparence avait suscité de vifs débats lors de sa présentation en mai dernier, sans empêcher Ferrari d’atteindre rapidement son objectif d’environ 500 commandes pour 2026.

Cette adjudication montre surtout que la transition électrique de Ferrari n’affaiblit pas nécessairement son pouvoir d’attraction auprès des collectionneurs, loin s’en faut.

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