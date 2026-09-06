Culture Geek : comment Star Trek a survécu à son annulation pour devenir une institution

Le 8 septembre 1966, NBC diffuse aux États-Unis « The Man Trap », premier épisode proposé au public américain d’une nouvelle série de science-fiction appelée Star Trek. L’USS Enterprise y explore la galaxie avec un équipage composé d’humains de plusieurs origines et d’un officier extraterrestre. La date est aujourd’hui célébrée comme la naissance de la franchise, même si le véritable premier passage à la télévision a eu lieu deux jours plus tôt, le 6 septembre, sur le réseau canadien CTV.

Soixante ans plus tard, Star Trek paraît presque indissociable de la culture populaire. Ses séries, ses films, son vocabulaire et le salut vulcain ont dépassé le cercle de la science-fiction. Rien n’était pourtant assuré en 1966. Le premier pilote avait été refusé, les effets spéciaux coûtaient cher, les audiences de la série originale restaient modestes et NBC l’a finalement supprimée après trois saisons et 79 épisodes.

La longévité de Star Trek ne s’explique donc pas par un succès immédiat. Elle résulte d’une succession moins linéaire : un concept assez souple pour parler du présent sous couvert de futur, une mobilisation de fans qui a obtenu une saison supplémentaire, puis des rediffusions locales qui ont trouvé le public que la programmation nationale n’avait pas su retenir. L’annulation de 1969 n’a pas clos l’histoire. Elle a placé la série entre les mains d’une communauté qui allait en faire l’un des premiers grands univers médiatiques modernes.

L’équipe de Star Trek devant la navette spatiale Enterprise en 1976

Deux pilotes pour faire accepter un futur trop inhabituel

Gene Roddenberry développe son projet en 1964 après avoir écrit pour de nombreuses séries, notamment des westerns. Son document de présentation décrit un principe proche de Wagon Train : des personnages permanents voyagent et rencontrent, chaque semaine, une nouvelle société. Ce cadre promet de l’aventure, mais permet surtout de renouveler décors, adversaires et dilemmes sans abandonner le même équipage.

Le premier pilote, « The Cage », est tourné à la fin de 1964 avec Jeffrey Hunter dans le rôle du capitaine Christopher Pike, Majel Barrett en commandante en second et Leonard Nimoy en Spock. NBC le refuse au début de 1965. Les témoignages de la production évoquent un récit jugé trop cérébral et trop éloigné des conventions télévisuelles du moment. La présence d’une femme à un poste de commandement et l’apparence de Spock inquiètent également certains dirigeants. L’épisode n’est toutefois pas considéré comme un échec total : fait rare, le réseau commande un second pilote.

Christopher Pike (Jeffrey Hunter) et Spock dans « The Cage »

« Where No Man Has Gone Before » conserve l’Enterprise et Spock, mais William Shatner remplace Jeffrey Hunter à la tête du vaisseau dans le rôle de James T. Kirk. Le ton devient plus dynamique, l’équipage est remanié et NBC accepte la série. « The Cage » ne sera pas perdu : une grande partie de ses images est recyclée dès 1966 dans le double épisode « The Menagerie ». Le pilote complet ne sera officiellement proposé en vidéo qu’en 1986, puis diffusé intégralement en couleurs en 1988.

Cette gestation évite un premier mythe. Star Trek n’est pas apparue dans sa forme définitive avec Kirk, Spock et McCoy réunis dès le premier tournage. Son univers est le résultat d’essais, de compromis avec NBC et du travail de producteurs, scénaristes, décorateurs et techniciens. Même le trio central s’est constitué progressivement.

Le 8 septembre 1966, NBC choisit un monstre plutôt qu’un manifeste

La première mondiale de Star Trek intervient au Canada, le 6 septembre 1966. NBC attend le jeudi 8 septembre pour diffuser « The Man Trap » à 20 h 30. Cet épisode n’est ni le premier produit, ni le second pilote : le réseau le choisit parce que sa créature capable de changer d’apparence offre une accroche immédiatement lisible. Le récit conserve néanmoins une idée typique de la série, celle d’un monstre qui est aussi le dernier représentant d’une espèce en voie d’extinction.

La télévision américaine vient alors d’achever son passage généralisé à la couleur en soirée. NBC appartient au groupe RCA, fabricant de téléviseurs, et une aventure spatiale aux uniformes vifs constitue une vitrine pertinente. À l’écran, les moyens restent limités. L’Enterprise est une maquette filmée devant des fonds optiques, les planètes réemploient des décors et le téléporteur évite de montrer chaque semaine l’atterrissage d’un immense vaisseau. Cette contrainte budgétaire produit une invention narrative devenue emblématique.

Le décor du pont apporte une autre rupture. Kirk commande avec l’aide de Spock, McCoy, Uhura, Sulu, Scotty et, à partir de la deuxième saison, Chekov. Leurs compétences comptent davantage que leur origine dans le fonctionnement quotidien du vaisseau. En pleine guerre froide et pendant le mouvement américain des droits civiques, la présence régulière d’un officier russe, d’un pilote américano-asiatique et d’une femme noire chargée des communications matérialise un avenir où l’humanité a survécu à ses divisions.

Cette promesse n’empêche pas la série de rester un produit de 1966. Kirk est presque toujours au centre de l’action, les femmes disposent rarement de la même autonomie que les hommes et certains costumes ou intrigues reproduisent les stéréotypes de leur époque. La vision progressiste de Star Trek est réelle, mais incomplète.

Uhura, Sulu, Scotty et Chekov réunis.

La science-fiction comme détour pour parler des années 1960

Le voyage spatial donne aux auteurs une distance utile. Une planète divisée peut évoquer le racisme, une guerre interminable renvoyer au Vietnam et un ordinateur tout-puissant interroger l’obéissance technologique. Le réseau et les annonceurs acceptent plus facilement ces sujets lorsqu’ils concernent des civilisations fictives. Les épisodes ne forment pourtant pas un manifeste politique parfaitement cohérent : leur qualité varie et l’aventure doit rester compréhensible par un public familial.

Spock devient le meilleur instrument de cette méthode. Mi-humain, mi-vulcain, il observe les réactions de ses compagnons tout en luttant avec ses propres émotions. Son opposition avec le pragmatisme de McCoy et les décisions de Kirk permet de mettre en scène plusieurs réponses à un même problème. La logique n’est pas systématiquement victorieuse, pas plus que l’intuition. Cette discussion permanente distingue la série des récits dans lesquels la technologie suffit à régler le conflit.

Uhura porte une autre dimension de cet avenir. Nichelle Nichols racontera dans une longue interview à la Television Academy qu’elle envisageait de quitter la série après la première saison et que Martin Luther King Jr. l’avait convaincue de rester. Selon son témoignage, le pasteur considérait ce personnage compétent et non servile comme une représentation trop importante pour disparaître. La rencontre est connue principalement par le récit constant de Nichols : elle doit être attribuée comme telle, et non transformée en conversation dont chaque mot aurait été enregistré.

Le baiser entre Uhura et Kirk dans « Plato’s Stepchildren », diffusé le 22 novembre 1968, demande la même prudence. Il est souvent présenté comme le premier baiser interracial de l’histoire de la télévision. Des scènes antérieures existent pourtant au Royaume-Uni et aux États-Unis, selon la définition retenue. Il demeure l’un des premiers baisers mis en scène entre une femme noire et un homme blanc sur un grand réseau américain, un an après l’arrêt Loving v. Virginia qui a invalidé les interdictions des mariages interraciaux. Sa portée symbolique ne dépend pas d’un faux record absolu.

Une campagne de lettres sauve une saison, pas la série entière

Star Trek n’est jamais une locomotive des audiences sur NBC. Sa première saison est programmée le jeudi à 20 h 30, la deuxième le vendredi à la même heure. Le coût de production, les relations difficiles entre Roddenberry et le réseau et une audience insuffisante pour garantir sereinement le renouvellement fragilisent l’ensemble.

À la fin de 1967, les fans Bjo et John Trimble organisent une campagne contre l’annulation. Ils rédigent un modèle de lettre, le reproduisent au moyen d’un duplicateur et l’envoient d’abord à environ 150 amateurs de science-fiction. Chaque destinataire doit convaincre d’autres personnes d’écrire directement à NBC. Des rassemblements sont organisés et le mouvement se propage grâce aux réseaux déjà constitués autour des clubs et conventions de science-fiction.

NBC a confirmé avoir reçu 116 000 courriers. Le chiffre d’un million, parfois répété, provient de souvenirs ultérieurs et n’est pas étayé par les archives disponibles. Le réseau annonce à l’antenne que la série reviendra pour une troisième saison, reconnaissance inhabituelle de la mobilisation. Dire que les fans ont « sauvé Star Trek » est donc défendable pour ce renouvellement précis. Affirmer que les lettres ont, à elles seules, créé toute la franchise efface les décisions commerciales du réseau et ce qui s’est produit après l’arrêt.

La victoire est d’ailleurs provisoire. Pour la saison 1968-1969, NBC place la série le vendredi à 22 heures, un horaire défavorable à son public jeune. Le budget diminue et Roddenberry s’éloigne de la production quotidienne après que le créneau promis en début de soirée ne s’est pas concrétisé. Plusieurs membres de l’équipe jugeront cette troisième année moins régulière, malgré des épisodes importants. NBC annule finalement la série et diffuse le dernier inédit le 3 juin 1969.

Après l’annulation, les rediffusions trouvent enfin le bon public

Pour une série de télévision, disposer de 79 épisodes constitue un catalogue suffisamment important pour alimenter des rediffusions quotidiennes. Les stations locales achètent Star Trek en syndication, c’est-à-dire en dehors d’une programmation nationale unique. Elles peuvent la placer en fin d’après-midi ou en début de soirée, à des heures plus accessibles aux adolescents, étudiants et familles.

Ce changement de diffusion transforme le destin du programme. Les mêmes épisodes peuvent être revus, discutés et mémorisés. De nouveaux téléspectateurs les découvrent sans avoir suivi les trois saisons sur NBC. L’audience se consolide après la disparition de la série, phénomène moins paradoxal qu’il n’y paraît : le produit n’a pas changé, mais sa disponibilité, son rythme et sa cible ne sont plus les mêmes.

Photo de la première grande convention Star Trek de New York en 1972

Les fans ne restent pas de simples consommateurs. Du 21 au 23 janvier 1972, la convention « Star Trek Lives! » réunit environ 3 000 personnes au Statler Hilton de New York, bien davantage que prévu. Projections, discussions, exposition artistique et concours de costumes installent plusieurs pratiques désormais ordinaires dans les rassemblements de culture populaire. Les fanzines prolongent les histoires et permettent notamment à des autrices de développer leurs propres lectures des personnages. Le fandom devient une infrastructure culturelle.

Cette mobilisation n’est pas toujours accueillie avec bienveillance. Le terme « Trekkie » sert parfois à caricaturer un public jugé excessif. Pourtant, cette communauté démontre qu’une œuvre arrêtée peut conserver une valeur économique et créative. Bien avant les campagnes numériques pour sauver une série, les fans de Star Trek ont utilisé courriers, listes d’adresses et conventions pour rendre leur nombre visible.

Des rediffusions au cinéma, puis à une galaxie de séries

Le retour commence par une série animée diffusée à partir de 1973, avant que le succès de la science-fiction au cinéma n’encourage Paramount à produire Star Trek: The Motion Picture en 1979. Le film coûte cher et reçoit un accueil partagé, mais ses recettes suffisent à maintenir la licence. The Wrath of Khan, sorti en 1982 avec un budget plus contenu et une intrigue issue de la série originale, fixe ensuite une formule plus durable.

En 1987, The Next Generation prend le risque de remplacer Kirk et son équipage. Sa diffusion directement en syndication contourne les grands réseaux et prouve que l’univers peut survivre à ses acteurs fondateurs. Deep Space Nine, Voyager et Enterprise explorent ensuite d’autres formes de récit. Après une interruption télévisuelle, Discovery revient en 2017 comme produit d’appel pour CBS All Access, futur Paramount+.

KultureGeek a suivi ces différents cycles, de l’arrivée des anciennes séries sur Netflix à la multiplication des productions destinées au streaming. La commande de Strange New Worlds, centrée sur Pike, Spock et Number One, montre même comment le pilote refusé en 1965 est devenu une réserve de personnages soixante ans plus tard.

Une influence scientifique réelle, entourée de légendes

Les communicateurs, portes automatiques, écrans plats et tricordeurs donnent facilement l’impression que Star Trek a inventé notre présent. La filiation directe est souvent exagérée. Les télécommunications mobiles étaient étudiées avant 1966 et Martin Cooper, associé au premier téléphone cellulaire portatif de Motorola, a expliqué que sa véritable inspiration d’enfance venait de la montre-radio de Dick Tracy. Il avait auparavant laissé prospérer la version plus séduisante du communicateur de Kirk.

L’influence la mieux documentée se situe moins dans un brevet que dans l’imaginaire des ingénieurs et scientifiques. La série montre la technologie comme un outil quotidien que des équipes compétentes utilisent pour explorer et comprendre. Des astronautes ont cité Uhura ou Spock parmi leurs modèles. En 1977, Nichelle Nichols travaille avec la NASA à une campagne destinée à attirer davantage de femmes et de candidats issus des minorités. La promotion accompagne le recrutement du groupe d’astronautes sélectionné en 1978, qui comprend notamment Sally Ride, Guion Bluford, Judith Resnik et Ronald McNair.

Le lien devient visible le 17 septembre 1976 lorsque la première navette spatiale américaine est présentée sous le nom d’Enterprise, choisi après une campagne de fans. Plusieurs acteurs et Gene Roddenberry assistent à la cérémonie. Ce prototype ne volera jamais en orbite, mais servira aux essais atmosphériques préparant le programme Shuttle. Des décennies plus tard, la NASA continue d’employer le salut vulcain dans ses hommages à Leonard Nimoy. KultureGeek avait aussi relaté le message lu par William Shatner pour Voyager 1, autre rencontre assumée entre exploration réelle et fiction.

Soixante ans d’héritage, sans transformer la série en relique

Star Trek a survécu parce que son cadre accepte d’être réinterprété. La Fédération peut représenter un idéal de coopération, tout en fournissant aux auteurs une institution à critiquer. Chaque génération rediscute l’optimisme de Roddenberry, la place de l’armée dans Starfleet, la diversité de ses équipages et les limites de son utopie. La franchise reste donc traversée par des contradictions plutôt que figée dans un message unique.

Cette plasticité explique pourquoi elle peut revenir sous forme de film spectaculaire, de série politique, de comédie animée ou de récit d’exploration classique. Elle explique aussi les désaccords entre fans : chaque époque a défini son propre Star Trek. Le court métrage « Unification », produit en 2024 autour de Kirk et Spock, illustre la puissance émotionnelle persistante de personnages créés pour une série que NBC ne voulait plus programmer en 1969.

Le récit populaire résume volontiers cette histoire à une œuvre visionnaire sauvée par ses admirateurs. Les faits sont plus précis. La campagne de lettres a obtenu une troisième saison, mais celle-ci n’a pas empêché l’annulation. Ce sont ensuite la syndication, les conventions, les fanzines et la capacité de Paramount à relancer la marque qui ont converti un échec de grille en institution mondiale.

Le 8 septembre 1966 demeure une date fondatrice, pas parce que le public aurait immédiatement reconnu un classique, mais parce que « The Man Trap » a rendu visible un univers capable de survivre à son diffuseur d’origine. La plus durable invention de Star Trek n’est peut-être ni le téléporteur ni le communicateur. C’est l’idée qu’une communauté peut reprendre une série annulée, la conserver active et obliger l’industrie à réévaluer la valeur d’un public qu’elle avait mal mesuré.